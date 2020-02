Les amants de mes amants sont mes amants ce week-end sur Man-X !

Send an email

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 22 février à minuit : Masterstroke (Raw-Staxus)

Nul besoin d’être un génie pour réaliser que des minets avides de bite comme Jacob Dolce, Lucas Drake, Ron Negba et Andy Watson feraient n’importe quoi pour avoir leur bouche et leur cul remplis…. Quatre duos.

Le manplus : Master XXL. Même s’il apparaît toujours masqué chez Staxus, sa grosse bite et sa musculeuse plastique l’imposent comme un sur-mâle !

Jacob Dolce, cul fendu par Beno Eker !

– Photos : Masterstroke / Raw-Staxus

Lukas Drake s’empale joyeusement sur le chibre noir du mystérieux Master XXL !

– Photos : Masterstroke / Raw-Staxus

Les comics font tellement rêver Ron Negba qu’il s’imagine être baisé par un super-héros marvélien (Master XXL)…

– Photos : Masterstroke / Raw-Staxus

Andy Watson fourré par Joel Tamir !

– Photos : Masterstroke / Raw-Staxus

Dimanche 23 février à minuit : Valentino’s Valentines (Sauvage-Staxus)

Rudy Valentino est un mec très populaire, et pas seulement auprès des fans de porno. Le fait est qu’il est très demandé auprès de ses potes dans son pays natal, la République Tchèque. Tous veulent passer du temps en sa compagnie et faire ce que les mecs de leur âge font généralement : baiser 24h/24, toute l’année ! Un plan à quatre, un trio, trois duos et un solo.

Le manplus : Rudy Valentino et ses partouzes !!!

Felix Webster joue avec sa queue non-circoncise pour la faire grossir !

– Photos : Valentino’s Valentines / Sauvage-Staxus

Rudy Valentino a tout pour lui Justin Conway !

– Photos : Valentino’s Valentines / Sauvage-Staxus

Tim Law et Brad Fitt en mode flip-flop !

– Photos : Valentino’s Valentines / Sauvage-Staxus

La bonne bite de Rudy Valentino fait fureur dans dans le cul de James Wilson et Kevin Ateah !

– Photos : Valentino’s Valentines / Sauvage-Staxus

Même le viril Zack Hood se soumet à la queue de Rudy Valentino !!!

– Photos : Valentino’s Valentines / Sauvage-Staxus

Rudy Valentino en veut toujours plus : partie carrée avec Damian Talbot, Chris Young et Timmy Taylor !

– Photos : Valentino’s Valentines / Sauvage-Staxus

