Ty Mitchell et Max Adonis offrent leur sex-tape à tout Américain faisant un don d’au moins 3 dollars à Bernie Sanders !

Alors que le parti démocrate américain se choisit celui ou celle qui le représentera le 3 novembre 2020 pour l’élection présidentielle, l’un des favoris, Bernie Sanders, vient de bénéficier d’un soutien pour le moins original. Le power bottom US Ty Mitchell annonce que les Américains qui donneront au moins 3 $ à Sanders pour financer sa campagne recevront une copie gratuite d’une sex-tape de 20 minutes. Les dons devront se faire avant le Super Thuesday, à savoir le mardi 3 mars. Dans la vidéo offerte, Ty se fait prendre bareback par Max Adonis, son meilleur ami dans la profession, également un pro Sanders…

Sénateur du Vernont âgé de 78 ans, Bernie Sanders promeut, entre autres, un new deal vert, une couverture de santé universelle, une université publique gratuite et un salaire minimum à 15 dollars. On imagine la fierté des deux porn stars si leur candidat gagnait les primaires puis l’élection présidentielle. Leur baise y aura été pour quelque chose ! 😉