« Zizi » le Jeudi 26 mars au Dépôt

Zizi le cabaret alternatif du Dépôt mélange live, burlesque, twerk, drag, arts visuels et clubbing. ‪Un programme aussi irrévérencieux qu’éclectique. Pour cette troisième édition le spectacle s’annonce encore plus explosif.‬

👠 Shows

🎧 DJ Sets

🍟 Fooding

🍺Cocktails Despe (5€ avant 22H)

LINE UP :

Vesper Quinn / Thomas Occhio

Le Filip

Cruelle de Vaudémont

VARTANG

Patricia Badin

Loki Starfish

Stand prévention : Fêtez Clairs

Vernissage de l’exposition « I’m (not) in love, » Marc Turlan

20h00 – 01h00

7€ sur place

5€ en Préventes : Soon

LE DEPOT

10 rue aux ours 75003 Paris

Partenaires : Heeboo/ Friction Magazine / Komitid / Kraze / Jock.life / Strobo / Manifesto XXI

Zizi sur instagram : https://www.instagram.com/zizi_cabaret/

Crédit Photo : Christophe Apatie, photographer

