Sean Duran lance la carrière porno de son mari en tournant avec lui !

En 2016, la porn star US Sean Duran avait doublement surpris son monde. Le 20 février, il annonçait qu’il quittait le porno pour devenir ouvrier dans la sidérurgie. Le 7 décembre, il postait des photos de son mariage en Floride avec un Brésilien prénommé Fabio.

– Photos : Twitter

Sa retraite du X fut brève ! De mauvaises langues affirmaient que son mariage le serait tout autant. Postée depuis ce 12 mars, la nouvelle scène de BaitBuddies fait taire les médisances. Non seulement Sean et son mari sont toujours ensemble mais en plus il tournent dans une même scène. Sous le pseudo de de Filipe, Fabio débute ainsi dans le porno avec Sean ! C’est aussi ça le grand, le beau, le vrai l’amour !!!

– Photos : BaitBuddies



Dans une interview postée le 8 mars 2017 sur TheBayAreaReporter, Sean Duran avait raconté comment il avait rencontré fabio et pourquoi il avait su que c’était « lui », son homme, et pas un autre :

« Nous nous sommes rencontrés le 3 juillet 2016 lors d’une fête à la piscine d’un hôtel. Il m’a coursé tout autour de la piscine et a renversé ma boisson ce qui, bien sûr, m’a incité à l’emmener dans un débarras pour lui offrir un morceau de mes fesses ! À l’époque, il ne parlait pas anglais, et ce fut notre façon de communiquer.

Lors de notre premier rendez-vous – qui devait juste être la suite de ce qui s’était passé dans le débarras -, nous avions décidé d’aller au McDo, dans un quartier craignos de West Miami. J’ai su qu’il en valait vraiment la peine quand, sans crainte, il a tout le temps tenu ma main. Rien ne m’enchante plus que de lui tenir la main.

Je l’ai emmené sur quelques tournages, juste pour lui montrer que ce n’est pas que du fun. Il comprend que c’est un travail difficile et il n’en est en rien jaloux. »

Woaw !!! Sean Duran est un vrai romantique ! Et la porn star de donner à TheBayAreaReporter quelques conseils pour qu’un couple dure :

« Grindr et faire la fête, c’est parfait pour rencontrer des mecs. Mais une fois qu’on en en a trouvé un qui en vaut la peine, il faut arrêter avec ça car on recherchera alors toujours ce qu’il y aura de mieux dans ce qui suivra. Il faut prendre ce qu’on, fuir et ne pas se laisser distraire ! »

Sean, qu’on a dernièrement vu sur PinkX dans Five Brothers : Family Values, est la sagesse-même !

– Photo : NakedSword