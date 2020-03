Tout oublier sauf le meilleur dans le Mâle cette semaine sur PinkX (17 – 22 mars)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 17 mars à minuit : Rubbergeddon (UKHotJocks)

Lissées, noires, brillantes et hyper près du corps, les tenues en latex donnent de ces envies ! Les muscles et abdominaux n’en sont que mieux dessinés et les cuisses que plus épaisses !! Et il suffit de dézipper pour que des bites gonflées d’un sang agressif pénètrent des culs roses et humides !!! Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : Un porno en phase avec les jeunes gays addicts de soft dans la sexualité fetish. L’accessoire met en valeur le corps. Le cul y est notamment sublimé. Quant à Aarin Asker, l’une des bombes de Rubbergeddon, il est la jouissance anale incarnée quand il se fait double-pénétrer par Leander et Kayden Gray. Ses formidables performances lui ont valu le prix du meilleur new cumer aux PinkX Gay Video Awards 2018.

Koby Lewis est en latex pantalon avec zip total, bretelles et tours de bras, rangers aux pieds. Kayden Gray débarque en latex également et en harnais de torse et chaps. Le TBM se positionne derrière Koby et commence à descendre le slip libérant l’accès au cul. Ses doigts prennent la température de ce trou chaud bouillant…

Brent Taylor est à genou en latex tee-shirt, short, masque. Hans Berlin s’avance en combi avec juste sa grosse teub offerte à la bouche de cochon de Brent. Après quelques échauffements, Brent se retrouve sur le sling avec son cul dégagé à la bonne hauteur…

Superbe de virilité, Dani Robles est en combinaison courte. Aarin Asker est en débardeur et short moonshine qui laisse apparaitre un cul canon…

Jack Taylor est en manches longues jaunes avec un short moonshine zippé devant. Matt Anders est est chaps, harnais de torse. Nos deux mecs se chauffent la bite puis Jack finit sur le sling, jambes en l’air, Matt allant et venant en lui !

Le très sexy Aarin est entrepris par Leander et Kayden Gray, accueillant même dans son cul les deux belles bites en même temps !

Vendredi 20 mars à minuit : Hole Rider (UKNakedMen)

Muscles, fourrure, testostérone et beaucoup de sperme au programme ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des étalons bien sexe ! Le velu et bien membré Donnie Marco devient l’un de nos tops préférés.



L’athlétique Zack Hood est très intéressé par le cul bien blanc et poilu de Jim Gannon…

En pantalon treillis militaire, Donnie Marco croise la bouche de Dave London…

Le footeux Ethan Wilder rejoint Liam Butler. Ce qui se cache en dessous du short est très épais…

Yah Jil et Iker Crown ! Ça démarre fort ! Rapidement on sait qui a le feu au cul…

Samedi 21 mars à minuit : La MANIF (Menoboy)

Les manifs excitent les esprits et il faut se soulager de toute cette tension. Baiser direct, sans capote, ça soulage ! Un plan à quatre et deux duos.

Le pinkplus : Une actualité brutale transformée en baise agréable pour tous ses protagonistes grâce à Menoboy. Avec en super bonus un casting en tout point excellent. Notons qu’il y a deux vrais couples dans La MANIF : Kevin David/Jake Steeven et Delta Kobra/Diego Wolgan.

Le BBK Block brésilien Jaff Red se fait interpeller par deux policiers de la BAC, Jake Steeven et Kevin David. Profitant de la sortie d’un gilet jaune, Jules Lancelot, les flics montent dans son appartement pour sanctionner le BBK Block. Fellation rapide avant que le policier se fasse baiser par le Brésilien.

Suite à l’arrestation du BBK Block, le gilet jaune Jules Lancelot se retrouve dans sa chambre avec le flic sexy et gay Kevin David. Les deux mâles sont connectés, se kiffent et le montrent. Actif et passif, ils se baisent mutuellement…

Règlement de compte ! Jaff Red vient se plaindre à son grand frère, Delta Kobra, lui raconte qu’il a été abusé par des flics lors d’une manifestation. Delta Kobra et son mec, le métis Diego Wolgan, rendent visite aux flics pervers pour leurs donner une leçon. Défoncés sauvagement, Jake Steeven et Kevin David kiffent grave d’être soumis. Du coup, pas sûr qu’ils retiendront la leçon !

Dimanche 22 mars à minuit : Spot Me (Hot House)

Les entraîneurs et leurs clients portent leur entraînement à un très haut niveau. Ils travaillent tous les muscles !!! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Dante Colle est irrésitible ! Arad WinWin est si beau ! Micah Brandt si cambré… et Josh Conners si cuisses écartées !!! 🙂



Les joggeurs Dante Colle et Jimmy Durano décident de rentrer quand Dante attrape le short de Jimmy. Enfin, plutôt le gros paquet dans le short…

En pause lors d’un entrainement de basket, Micah Brandt propose que son cul soit le panier et la bite d’Arad Winwin le gros ballon !

Jimmy Durano, le coach en muscu de Rex Regan, est aussi un excellent pro de la baise !

Josh Conners à pour coach muscu Pierce Paris qui lorgne à mort sur son cul cambré. L’attraction est inévitable. Au loin, Ryan Rose mate et ne peut résister à la tentation de les rejoindre…

