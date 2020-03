Send an email

Ludovic Peltier et Jess Royan : La gravité de la situation n’empêche pas l’humour !

Ainsi sommes nous en guerre ! Une guerre qui nécessite un confinement généralisé, ce qui est de l’ordre du jamais vu dans l’histoire contemporaine française. Si ce confinement aura la vertu de freiner la propagation du coronavirus COVID-19, il a des effets économiques et sociaux dont on ressent déjà l’ampleur. L’industrie du porno gay est bien sûr elle aussi impactée. Par la voix de leur fondateur respectif, Menoboy et Crunchboy cessent pour l’instant les tournages…

“ Arrêt des tournages CRUNHBOY des demain jusqu a nouvel ordre “ . Le site reste ouvert avec 5 mises a jour par semaine au lieu de 4 “ Jess Royan on Saturday, March 14, 2020

La gravité de la situation n’empêche toutefois pas l’humour :

Souhaitons que cette guerre soit au plus vite vaincue.