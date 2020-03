On ne les verra pas à Rotterdam. « Le concours Eurovision 2020 de la chanson » est annulé !

Il fallait s’y attendre. En raison de l’épidémie de conoravirus COVID-19, le concours Eurovision 2020 de la chanson qui devait avoir lieu en mai à Rotterdam, aux Pays-Bas, est annulé : « C‘est avec un profond regret que nous devons annoncer l’annulation du Concours Eurovision de la chanson 2020 à Rotterdam… »

Cette année s’annonçait comme un grand cru. Il y avait des tubes en puissance portés par des interprètes talentueux. Voici notre sélection orientée – PinkX oblige -, « mecs sexy » :

Gjon’s Tears – Répondez-moi (Suisse)

Un artiste, une voix et une chanson superbe en Français ! Comme quoi c’était possible !!!

Blas Cantó – Universo (Espagne)

Belle voix, beau physique, l’Espagnol mettait la barre très haut !

Ben Dolic – Violent Thing (Allemagne)

Un hit dance pour un jeune interprète à la voix androgyne.

Vasil – You (Macédoine du Nord)

Le barbu nous aurait offert une danse au diapason de son sex-appeal.

Vincent Bueno – Alive (Autriche)

Le Bruno Mars d’Europe centrale est austro-philippin !

Benny Cristo – Kemama (République tchèque)

Le beau métis tchéco-angolais pour un titre dansant !

Tornike Kipiani – Take Me as I Am (Géorgie)

Un rockeur viril et ténébreux !

James Newman – My Last Breath (Royaume-Uni)

On aimerait bien rencontrer le daddy des bois du clip ! 🙂

The Roop – On Fire (Lituanie)

Le leadeur du groupe, Vaidotas Valiukevicius, ne serait-il pas l’Adam Levine lituanien ?

Little Big – Uno (Russie)

Un groupe russe complètement déjanté à qui on doit le fameux et provoquant Big Dick.

Tom Leeb – The Best In Me (France)

Un titre en anglais qui avait donné lieu à de vives polémiques. Il restera dans les archives comme le candidat français du seul – et unique on l’espère – concours Eurovision de la chanson à avoir été annulé.

Pas de beau mâle cette fois-ci pour la Suède. Mais le trio The Mamas aurait pu se hisser au top grâce à leur superbe Move :