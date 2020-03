L’anniversaire d’Aspen endeuillé à cause du coronavirus COVID-19

Né le 21 mars 1990, le « gay for pay » US – et actuelle star de NextDoorStudios -, n’était pas à la fête pour ses 30 ans. Samedi dernier dans la matinée, John Jenkins, l’homme qui l’a élevé et qu’il considérait comme son père, est décédé : « Gardez votre famille auprès de vous pendant cette période difficile. Aujourd’hui j’ai perdu l’homme qui m’a élevé à cause de ce virus qui se balade. Ça n’a peut-être pas l’air réel mais c’est très sérieux. Rip papa. » Quatre jour plus tôt Jenkins avait été testé positif au coronavirus COVID-19.

Sur Twitter, Aspen accompagne sa déclaration d’une photo de vacances avec cette précision qui fait froid dans le dos : la moitié de sa famille qui prend la pose est morte.

Il y a trois ans décédaient en effet sa demi-sœur Lauren et son demi-frère Nick qu’il appelait « sœur » et « frère ».

TheNews&Observer rappelle en 2017 l’horrible enchaînement qui a conduit à leur décès.

Lauren, 17 ans, était morte suite à un accident de voiture. Elle avait quitté les lieux du crash et son corps n’avait été retrouvé que deux jours plus tard dans les bois à proximité. Les enquêteurs avaient déclaré avoir trouvé de l’alcool dans la voiture qu’elle conduisait, mais qu’ils n’étaient pas certains que cela ait joué un rôle dans l’accident. Six semaines plus tard, Nick, 23 ans, se suicidait. Il était effondré depuis la mort de sa sœur et il avait très peur d’être tenu légalement responsable parce que les enquêteurs le soupçonnaient de lui avoir fourni l’alcool la nuit de l’accident.

Dur dur. Quand on est aussi marqué par le chagrin, il est difficile de ne pas sombrer. Tout notre soutien à Aspen.

Photo : NextDoorStudios !