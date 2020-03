Jesse Jackman s’est séparé de Dirk Caber !!! Le « muscle daddy » est très amoureux de Levi…

Sans doute parce que le TitanMan Jesse Jackman (46 ans) ne tourne plus – la faute à Titan qui ne sort rien de nouveau -, et que Dirk Caber (48 ans) fait beaucoup moins l’actualité porno, on a manqué de les suivre. Erreur ! On vient de découvrir par hasard ce que savaient leurs ultra fans : l’un des couples emblématiques de l’industrie du X gay US, celui qu’on pensait indestructible « jusqu’à ce que la mort les sépare », ce couple n’est plus. Jesse file depuis plusieurs mois le parfait amour avec un homme plus jeune, plus musclé, un prénommé Levi…

La dernière fois que Jesse avait posté sur Instagram une photo où il était en compagnie de Dirk , c’était le 14 août 2019. Ils étaient alors en vacances en Floride, à KeyWest. À leurs côtés, il y avait systématiquement un jeune homme barbu, poilu et très musclé. Tous les trois étaient partis à la fin du mois de juillet pour assister au concert du groupe Bad Religion à Providence. Ils avaient poursuivi leurs pérégrinations en Floride en s’arrêtant un moment à New York.

– Photos : Jesse Jackman

Le 25 août, le TitanMan nous prévenait qu’il serait moins présent sur les réseaux sociaux. Pour des raisons familiales.

Il est toutefois resté bien présent sur Instagram, Facebook et Twitter. Et à partir du 30 septembre, les photos postées le montraient le plus souvent avec le jeune barbu musclé. Les poses et les commentaires de Jesse témoignaient d’une relation d’autant plus amoureuse que Dirk avait comme disparu.

– Photos : Jesse Jackman

Les fans l’ont bien sûr pressé de questions : « Où est Dirk ?« , « Est-ce que vous vous êtes séparés ?« , » C’est ton nouveau mec !? » La réponse officielle est tombée le 9 novembre 2019 :

« Salut tout le monde. Beaucoup d’entre vous ont exprimé leur inquiétude, donc je voulais vous contacter pour vous faire savoir que Dirk et moi ne sommes plus ensemble. Je sais que je peux compter sur vous les gars pour comprendre mon désir d’intimité. Je ne vais pas en dire plus pour l’instant. Je veux juste vous remercier du fond du mon cœur de me suivre dans ce voyage fou. Je vous aime les gars. ❤️ »

Et pour tous ceux qui n’auraient pas lu le message, Jesse récidive le 27 décembre 2019 :

« Salut tout le monde.Quand j’ai posté la photo de Noël de Levi et moi l’autre jour, beaucoup d’entre vous ont demandé ce qui était arrivé à Dirk. Bien que j’ai mentionné dans un post précédent que lui et moi ne sommes plus ensemble, je sais que de telles choses se perdent dans le flot quotidien des informations que génèrent les médias sociaux. On me pose toujours énormément la même question : « Où est Dirk ? ». Quelques personnes ont malheureusement pris sur elles de répondre en mon nom, et elles ont donné leurs explications qui ne sont pas la vérité.

Maintenant que les choses se sont quelque peu tassées, j’aimerais prendre un moment pour rétablir les faits. En huit ans, ma relation avec Dirk est de loin la plus longue que l’un et l’autre aient jamais eue. Sous cet angle, ce fut un succès. Nous avons mis beaucoup de nous-mêmes pour que cela fonctionne. Je suis triste que ce soit fini. Bien que je me soucie encore beaucoup de Dirk, le laisser était la chose la plus saine à faire pour nous deux. Levi n’est pas un boyfriend de passage et je n’ai pas quitté Dirk afin d’être avec lui. Bref, je n’ai pas « largué » Dirk pour Levi. Je sais que ça pourrait ressembler à cela, mais la vérité, c’est que la situation est bien plus compliquée et très personnelle. Ce n’est pas quelque chose que j’aimerais partager.

Même si je suis un soi-disant « homme publique » (ce qui me semble toujours bizarre pour moi), j’ai un côté personnel que je garde généralement pour moi seul. Levi n’est pas du tout lié à l’industrie du porno et n’a pas prévu d’en faire partie, bien qu’il se montre de temps-en-temps sur les photos que je partage pour vous montrer mes joies dans le quotidien. Mon espoir est que je — nous — pourrons continuer à apporter un peu de cette joie dans vos vie, et que vous en viendrez à aimer l’état d’esprit de Levi autant que moi. Merci de votre écoute. Joyeuses fêtes à tous. ❤️ »

Dirk était resté silencieux sur le sujet. Il a toutefois tweeté le 9 janvier 2020 pour répondre à un Internaute qui estimait que c’était leurs activités porno qui les avaient séparés. « Au contraire. Notre affection et notre amour de l’industrie du porno a largement contribué à ce que nous restions ensemble pendant la plus grande partie de notre relation. »

Hum… Saurons-nous un jour ce qui les a séparés ? Et comment expliquer que les sites de référence sur le porno gay US n’ont pas évoqué la fin d’un tel couple ? Nous sommes encore stupéfaits de l’avoir appris seulement maintenant, par hasard !