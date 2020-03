Pour le meilleur et pour le pire : Qui est vraiment le top modèle tchèque Tomas Skoloudik ?

Googlisez le nom de Tomas Skoloudik et vous découvrirez plein de photos d’un top modèle tchèque posant depuis plusieurs années pour des magazines et publicités prestigieuses. Toutefois, prenons toujours nos distances avec les images trop lisses. Ce qu’elles recouvrent peut surprendre, pour le meilleur et pour le pire…

Tomas Skoloudik, un top modèle des plus prisés. À titre d’exemples :

Né le 24 octobre 1985, le beau Tchèque réserve des surprises. Deux agréables. Une terrifiante…

2005 : Un passé porno gay

Au moins depuis 2009, des fans de porno avaient fait le rapprochement entre le mannequin alors prometteur qu’il était et un modèle qui avait fait du porno gay en 2005 pour les labels Boy Fun et Bubble B Entertainment. Deux solos sous le nom de Tomas et un duo dans le film Alluring Cumback sous le pseudo de Caleb Tucker. Il avait pour partenaire Robbie Masters et se limitait à des pipes. Pas de sodo.



Malgré un outing toujours plus insistant au fur et à mesure de son ascension comme top modèle, son passé porno gay n’avait manifestement pas fait peur aux annonceurs. Comme quoi…

2019 : Une transition dans le X hétéro

Combien de fois n’avons nous pas lu et entendu des acteurs porno évoquer leur début comme mannequin ! C’est d’un banal. Ce qui est très rare, c’est qu’un top modèle ayant une carrière aussi remarquable que celle de Tomas Skoloudik se mette ouvertement au porno. Sous le pseudo de Tommy Wood, il est considéré comme l’un des new cumers les plus hot du X hétéro made in USA. Normal ! Non seulement il est canon et très bien monté, mais il a en plus ce cachet « prestige » de vrai mannequin international !

Cette transition (reconversion ?) pose la question du pourquoi. Dans ses propos édulcorés postés le 26 février 2020 chez AVN, il évoquait l’ennui. Est-ce à dire qu’il fait ses adieux au mannequinat ? En même temps, aucune grande marque ne voudra que son nom soit associé à un hardeur connu. Encore que…

2020 : Les terribles accusations de son ex Heather Vahn

Actrice porno US, Heather Vahn a lâché une bombe le 8 mars dernier sur Twitter, puis une autre en donnant une interview à TheDailyBeast postée le 18 mars.

Photos de sa cuisse recouverte de bleus (âmes sensibles s’abtenir), elle raconte qu’elle fut l’ex de Tomas Skoloudik/Tommy Wood. Que de 2015 à 2017 elle s’était installée chez lui à New York pour graduellement éprouver sa violence psychologique et physique. Un homme « insensible » qui la trompait constamment et qui la forçait à se faire gang-banguer lors des partouzes qu’il organisait.

Face à ces terribles accusations, Skoloudik/Wood a très vite réagi. Le 9 mars il a notamment posté sur Youtube une vidéo datant de l’époque où ils étaient en couple. Nue dans une baignoire, une Heather Vahn perturbée confesse qu’elle est maladivement jalouse et que cela l’amène à des accès de violence. Elle affirme aussi que Tomas ne l’a jamais frappée. La jeune femme explique aujourd’hui qu’elle était tellement amoureuse qu’elle disait exactement ce qu’il voulait pour qu’il ne la quitte pas. Sic. Interrogé par TheDailyBeast, Skoloudik/Wood n’a pas nié des « violences conjugales« . Mais il les justifie par « la légitime défense ». D’après lui, c’était elle qui le harcelait ; elle qui détruisait ses affaires : elle qui le frappait et lui jetait dessus des objets. « Une relation toxique ! » déclare-t-il. Et pour ce qui est des partouzes : « Il était assez évident qu’elle n’était pas la bonne personne pour explorer ce style de vie ». Sic.

L’un et l’autre ont refait leur vie, lui avec l’actrice porno Tru.Kait et elle avec l’artiste Joseph Rolph. L’amour semble au beau fixe avec leur nouvelle moitié. Les photos de la cuisse bleuie de Heather n’en sont pas moins accablantes. Et trois autres actrices X affirment à The DailyBeast que pour tourner avec elles, Skoloudik/Wood les avait véritablement harcelées sur Instagram. Mais là encore, le Tchèque se défend : « Être direct peut être perçu à tort et mal interprété. Je suis depuis devenu plus doux et poli. » Sic. Sa carrière porno va-t-elle en pâtir ? Pas sûr. Malgré la vague #MeToo, l’industrie US du X hétéro est réputée pour continuer de mettre en valeur des hardeurs accusés de violence et d’humiliation extrême par plusieurs actrices. TheDailyBeast cite deux noms : la méga star James Deen et le nouvel exclusif de Brazzers, Markus Dupree.