Une vérité universelle ? Les minets adorent les daddies bien montés ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 28 mars à minuit : Horny Schoolboys (HelixStudios)

Les devoirs universitaire, c’est déjà plutôt casse-pied en tant que tel, mais comment résoudre des problèmes de maths et mémoriser des dates historiques quand on ne pense qu’à baiser ?…

Le manplus : Le gang-bang de Matthew Keading ! À éviter pendant tout confinement !!! 😉

Tyler Hill se branle dans la chambre qu’il partage avec Evan Parker. Ce dernier décide dans un premier temps de remplacer la main par sa bouche. Puis il le saute !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Damien Wolfe et Andy Taylor révisent dans leur chambre quand Damien demande à Andy s’il est gay. Cette question va avoir des répercussions incommensurables chez ces deux édutiants qui s’affichaient « hétéros »…

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Comment détourner son camarade de chambrée de son laptop ? Dalton Briggs a bien une idée : sa très grosse bite ! Et comme il a raison : Anthony Verusso est bouche et cul ouverts !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Partager une même chambre avec un autre étudiant ne permet pas d’avoir une vie privée. Ça a cependant bien des avantages. Le blondinet Matt Klein apprécie les coups de reins que lui assène Kody Knight !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Venir aider un camarade en physique peut s’avérer explosif : Bastian Hard va adorer s’empaler sur queue béton de Troy Ryan !

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Que se passe-t-il quand quatre camarades découvrent que Matthew Keading fait du porno gay ? Ils fantasment, se disent qu’il doit être un super bon trou et veulent le tester. Matthew est effectivement un bon coup en plus d’être un garçon facile. Les gang-bangs, il adore !!!

– Photos : Horny Schoolboys / HelixStudios

Dimanche 29 mars à minuit : Bareback Me Daddy (DaddyFucksRaw)

4 jeunes mecs passifs + 4 daddies actifs pour quatre scènes où les bites n’ont qu’une envie : pénétrer et gicler dans des trous serrés et roses !

Le manplus : D’une simplicité redoutable ! 🙂 Le film date de 2016 et Gabriel Phoenix était alors un new cumer brun !

Johannes Lars, tout joli, tout frais, pour le daddy Dave London !

– Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

Charley Cole s’ouvre en large et en profondeur à Master Dale !

– Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

Dave London adore la chair fraiche ! Le beau Russe Dmitry Osten est très à son goût !

– Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

Gabriel Phoenix se donne sans compter à Matt Anders !

– Photos : Bareback Me Daddy / DaddyFucksRaw

