PeterFeverEast : Les stars du X gay japonais sans censure !

Studio US qui se fait fort de mettre en valeur des modèles asiatiques (lire ici), PeterFever vient de lancer sa collection PeterFeverEast. Sa spécificité ? Des tournages non pas aux USA, mais en Asie, et un casting qui mixe new cumers locaux et stars du X gay japonais. Les deux premiers noms connus à être de la partie sont le Taïwanais Gunryu et le Japonais Aoi Musashi. Destinées à un public international, les scènes ne sont pas soumises à la censure japonaise. Résultat : pas de floutage !!! 🙂

Escort hyper côté, gogo et porn star gay, le viril Japonais Aoi Musashi (43 ans) est aussi connu pour concourir – et gagner – à des championnats de bodybuilding.

– Photos : XDR

Le plus souvent passif dans ses films japonais, il l’est aussi dans sa première scènes chez PeterFeverEast : Musashi the Muscle Bottom ! Il a pour partenaire un twink péroxydé : Kaoru.

Le Taïwanais Duncan Ku (alias Gunryu) tourne dans des productions japonaises et dans ses sex-tapes. Hum… La jaquette ci-dessous donne très envie !!!

Versatile, il élargit son public grâce à la série Top Cops de PeterFeverEast.

On le retrouve dans une autre série, Suit and Tied, tournée aux USA sous la bannière PeterFever. Il a le rôle d’un yakuza et partage la vedette avec le New-yorkais Cage Jock et le new cumer californien Tyler Slater.

