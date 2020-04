Sexe, sexe, sexe… La nouvelle pub d’Andrew Christian ne fait pas exception à la règle !

Send an email

L’actualité du sublime Arad Winwin n’est pas que pornographique. Elle est people : est-il ou non en couple avec Alam Wernik ? (Voir ici). Elle est aussi publicitaire : égérie d’Andrew Christian, il figure avec d’autres modèles dans une nouvelle pub ultra hot de la marque américaine. Celle-ci persiste et signe en associant ses sous-vêtements à une hyper-sexualisation gay…

La pub J’adore de Dior de 2018 n’aurait-elle pas inspiré celle d’Andrew Christian ?

Le doré, la lascivité et surtout ce fameux final où Charlize Theron, forte d’une féminité exacerbée, mène la marche… Réfugié iranien aux USA (relire son Summer of Porn Stars), Arad s’avère parfait dans son rôle de leadeur d’une marche sensuelle et gay assumée !