L’article sur les stars du X gay japonais sans censure chez PeterFeverEast nous a rappelé un film génial très explicite, très cul, qui a pour personnages principaux deux Japonais. Il s’agit de Berlin Drifters, visionnable en illimité sur Pinkflix. Coproduit par Jürgen Brüning ,celui qui a révélé Bruce LaBruce, et réalisé par l’acteur porno japonais Koichi Imaizumi, Berlin Drifters a en plus été scénarisé par le mangaka Gengoroh Tagame. Pendant cette période de confinement, relire les traductions françaises de ses mangas hyper hard parus chez H&O ainsi que Le Mari de mon frère, son best-seller non pornographique aux éditions Akata, est un plaisir qu’on ne se refuse pas. Le talent narratif de Tagame se révèle aussi dans ce film d’auteur où les multiples scènes porno s’intègrent parfaitement dans une histoire forte de déracinés.

Avec dans la tête l’image d’une Europe idéalement romantique, un mignon Japonais prénommé Ryota (Lyota Majima) est sûr d’avoir trouvé le grand amour avec un Berlinois (Claude Kolz) contacté grâce à une appli. Il a pris le vol Tokyo-Berlin croyant s’installer chez lui. Mais l’autre, après l’avoir bien baisé, lui fait comprendre qu’il n’est qu’un plan cul et ne le laisse même pas passer la nuit dans son appartement.

Dépité, sans domicile, mais toujours plein de rêves et de fantasmes, Ryota se rend dans un sex-club où il se fait gang-banguer dans la backroom par trois mecs (Florian Hagen, Mark Bates et Col Daniels). Au bar au dessus, un autre Japonais, Koichi (le réalisateur Imaizumi), rejoint un ami chinois Xioagang. Alors qu’ils boivent un verre, leur discussion est perturbée par les gémissements et grognements qui proviennent de la backroom. Quand il apprend de Xioagang qu’un Japonais est l’attraction de la soirée, Koichi veut le rencontrer. Il tombe sous son charme.

S’ensuit un contrat tacite : Koichi héberge Ryota et ce dernier, en remerciement, fait le ménage, les courses et se fait sauter !

Cette situation convient à Koichi jusqu’à ce que Ryota réactive son Grindr et enchaîne les rencontres sexuelles. La jalousie s’immisce. Koichi parvient toutefois à la contenir grâce à un jeu pervers : il demande à Ryota de refaire avec lui ce qu’il a fait quelques heures plus tôt avec ses plans cul. Ryota s’exécute avec enthousiasme… Jusqu’à ce qu’il trouve l’amour en Michael (Michael Selvaggio), un grand barbu. Il ne veut plus coucher avec Koichi !

Cependant, Mioo (Mioo Sato), un ex de Koichi, refait surface…

Un très beau film qui allie avec brio histoires d’amour et hardcore. À retrouver dès à présent sur Pinkflix.

