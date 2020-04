WOOF ! En plein confinement, Jack Vidra et Cain Marko se sont mariés à la maison !!!

Alors que les ténèbres se sont immiscées dans notre quotidien, que des gestes banals d’affection et de jouissance réciproques se retrouvent proscrits, Jack Vidra et Cain Marko se sont mariés ce dimanche 12 avril. Assistés d’un maître de cérémonie, ils se sont dit « oui » dans l’appartement de Jack, à Chicago…

Si le super balèze Cain Marko est un new cumer, Jack Vidra a débuté dans le porno en 2016. Son tout premier partenaire de scène fut Boomer « très grosse bite » Banks.

– Photos : ‘Bout To Bust / Raging Stallion Studios

Dans une interview publiée en 2017 sur le site des Grabby Awards, il évoquait son métier de chef cuisinier. On devine que les gâteaux de mariage qu’il a préparés avec son mari devaient être délicieux.

– Photo : Jack Vidra

Dans la même interview, le beaux roux ne disait rien de sa privée. Mais son utilisation du mot « compersion » qui appartient au vocabulaire polyamoureux, sous-entendait qu’il n’accordait l’amour qu’au pluriel. Mais les choses ont changé depuis l’année dernière. Depuis qu’il a commencé à s’afficher sur les réseaux sociaux avec Cain Marko, ses commentaires devenant de plus en plus explicites sur leur relation amoureuse privilégiée.

– Photo : Jack Vidra



New Cumer, Cain Marko avait les cheveux roux avant qu’ils grisonnent. Ajouté à cela son gabarit, on confirme que son pseudo est lié au Juggernaut/Le Fléau, alias le roux Cain Marko de Marvel Comics. On n’oubliera jamais ses ébats fracassants avec She-Hulk dans Uncunny X-Men 435 ! 🙂

Grand, musclé, poilu, barbu, grosse bite, le mari de Jack Vidra est déjà physiquement un fantasme vivant. Mais un tour sur son Instagram laisse aussi apparaître une personne cultivée et sensible, ce qui le rend encore plus fascinant comme homme. Un super daddy de rêve ! Outre ses sex-tapes, il fait du porno au sein de studios depuis l’année dernière. Notamment chez Raging Stallion. WOOOOOOOF….

– Photos : Loaded : Give It To Me Raw ! / Raging Stallion Studios

Le mariage de Jack et de Cain est une éclaircie dans ces temps si sombres. Qu’ils nous inspirent. On leur souhaite tout le bonheur possible !