Kevin Benoit et Cade Maddox : Le couple confiné pour un direct sexe gratuit !

La veille du concert confiné One World Together At Home initié par Lady Gaga, l’exclusif de Falcon Studios / NakedSword Cade Maddox est apparu en direct pour une performance gratuite sur le site de NakedSword. Lui-même confiné, le bel Américain TTBM était sensé interagir seul avec les fans. Mais son chéri Kevin Benoit a fait la surprise d‘apparaître à ses côtés pour le branler et le sucer. Voici des captures d’écran soft…

Lors de plusieurs Oscars du X gay américain, Cade Maddox était venu en compagnie de son cher et tendre Kevin Benoit. Natif du Québec, ce superbe mannequin et influenceur n’est pas acteur porno. Enfin, pas officiellement ! 😉

– Photos : AVN et Kevin Benoit

Kevin s’est en effet livré à quelques sex-tapes avec Cade. La première est sortie en novembre dernier. Kevin prendrait-il goût à la chose ? Le revoir en action vendredi dernier préfigure-t-il une vraie carrière porno avec des tournages pour Falcon Studios/NakedSword ? À suivre ! Pendant leur live, les fans ont eu droit à certaines informations personnelles sur Cade et son couple. TheSword les a rapportées. Extraits :

Cade a-t-il jamais été passif ? « Je m’y suis essayé avant, mais je n’aime pas… C’est juste que ce n’est pas moi. Cela ne m’excite pas. »

Sa position préférée ? « Le passif à quatre pattes » et « sans capote dans son trou rose. » Autrement la porn star adore se gratter les couilles ou qu’on le lui fasse : « C’est ce que je demande à Kevin de faire quand la nuit nous sommes allongés au lit. »

L’anulingus ? « Cela dépend qui le fait. J’aime aussi longtemps que rien ne s’y glisse. »

Les poils pubiens ? « J’ai besoin de les tailler… J’aime pourtant quand c’est touffu, mais je dois tailler. Quand il y en a trop, ma bite semble petite. » Sic 🙂

Cade déteste écouter sa voix ! « À chaque fois que je me regarde , j’ai l’impression que ma voix est sacrement bizarre. »

Les sous-vêtements ? « Mon meilleur sous-vêtement c’est d’être sans. Je déteste les sous-vêtements. »

Cade et Kevin se sont rencontrés par le biais d’amis communs et « un voyage au Brésil a scellé leur relation ». Ce que Kevin aime avant tout chez Cade: « Sa joie de vivre… Il est toujours heureux. Ça équilibre, parce que je suis tellement bitchy. » Kevin évite de regarder Cade dans ses scènes porno : « Je regarde juste la bande-annonce pour m’assurer que ça a l’air bien… Je deviens un peu jaloux. »

Photo de mise en avant de l’article : JJ Malibu pour le numéro de février 2020 de Gay Entertainment Directory