L’hommage émouvant du San Francisco Gay Men’s Chorus

Fondé en 1978 avec la mission « d’inspirer et de guider au travers de créations musicales et d’expériences extraordinaires qui renforcent la communauté, inspirent le militantisme et favorisent la compassion pour soi et pour les autres » , le SanFrancisco Gay Men’s Chorus nous a touché au cœur avec cette vidéo.

« Truly Brave » réunit le chœur de 150 membres dans une performance virtuelle inégalée et cela pour la première fois de leur histoire mais à circonstance exceptionnelle…

Le résultat : un mélange époustouflant des hymnes LGBTQI+ « True Colors » et « Brave », de Cyndi Lauper et Sara Bareilles.

Cette vidéo à été initiée pour remercier les travailleurs de la santé et les premiers intervenants qui, là bas comme ici, sont en première ligne pour nous protéger et nous soigner. Simple et émouvant, nous vous proposons de voir cette vidéo.