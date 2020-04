Le pompier Colin Horner embrase les passions ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 25 avril à minuit : Garçons faciles (Menoboy)

Quatre scènes avec des beaux mecs et des petits culs bombés comme des macarons. Les langues sont expertes, les culs sont faits pour être baiser et les bites sont droites et puissantes. Un trio et trois duos.

Le manplus : Tendre et bandant !

Le matin, le taux de testostérone est au plus haut pour Tim Loux et Dylan et donne lieu à une baise inventive, chaude, sans violence !

– Photos : Garçons faciles / Menoboy

Dans une chambre d’hôtel, Jérôme James déploie tout son talent pour faire cracher la grosse teub de Marian Veinti !

– Photos : Garçons faciles / Menoboy

Dylan prépare à manger pour un collègue de travail, Fabien Loops, quand débarque Théo Gent…

– Photos : Garçons faciles / Menoboy

Kyle Jenner est en pleine révision quand son mec Pablo Bravo lui fait comprendre qu’il a une envie de baise et que ça ne peut pas attendre !

– Photos : Garçons faciles / Menoboy

Dimanche 26 avril à minuit : Uniformed Monsters (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Rien n’est plus bandant qu’un mec sexy en uniforme, si ce n’est un mec sexy, avec un énorme chibre, en uniforme ! 🙂 Quatre duos.

Le manplus : Belle tête, beau corps et délicieusement sexe quand il se fait baiser ou quand on le baise, Colin Horner est un pompier qui embrase les passions et fantasmes !!!

Le beau pompier Colin Horner baise sur le camion à incendie le mignon Joel Tamir !

– Photos : Uniformed Monsters / BarebackMonsterCocks-Staxus

Gardien dans un musée peut s’avérer surprenant surtout quand les collèges sont sexe. Adrian Bennet et Ron Negba en font l’heureuse expérience…

– Photos : Uniformed Monsters / BarebackMonsterCocks-Staxus

Le pompier Colin Horner tombe sur Ron Negba et les deux ne vont pas le regretter…

– Photos : Uniformed Monsters / BarebackMonsterCocks-Staxus

Joel Tamir guète sa nouvelle proie en uniforme. Cette fois-ci, c’est le policier Ken Rollins…

– Photos : Uniformed Monsters / BarebackMonsterCocks-Staxus

