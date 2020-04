Logan McCree : Quand la BBC enquête sur son activisme dans la manosphère !

La manosphère, qu’est-ce que c’est ? Dans son numéro de novembre 2019, le magazine L’actualité en donnait cette définition : « C’est un univers numérique où des hommes se retrouvent pour parler de leurs problèmes avec les femmes. Certains n’arrivent pas à nouer de relations amoureuses, d’autres ont fait une croix sur la vie de couple. Certains dénoncent le discours féministe de façon nuancée, d’autres expriment une haine qui fait peur. » L’ex-porn star gay allemande Logan McCree est un activiste de la manosphère. Son engagement a fait l’objet d’un reportage sur la prestigieuse chaîne britannique BBC. Il est disponible en intégralité sur Youtube depuis le mercredi 22 avril …

Critique du féminisme et de la gauche ; négation des statistiques sur la prédominance des violences conjugales faites au femmes ; proximité avec des théoriciens de la manosphère qui sont d’extrême-droite… Certains éléments de ce reportage sont à charge. Et les posts de Logan McCree les plus récents sur Twitter l’enfoncent davantage. Ainsi le voit-on porter fièrement la casquette Make America Great Again et il conteste la condamnation pour viols de Harvey Weinstein faute de faits probants.

Mais comment ne pas être ému quand il raconte au journaliste de la BBC la mort de sa mère, abattue par son second mari en Afrique du Sud. Logan, de son vrai nom Philipp Tanzer, et son frère étaient alors au téléphone avec leur mère. Elle était en train de dire qu’elle revenait vivre en Allemagne quand ils ont entendu une dispute suivie de détonations.

Pourquoi ne pas faire cas de son désarroi face à ses camarades de l’armée brisés par leur divorce et la perte de la garde de leurs enfants.

Comment surtout ne pas remarquer combien Logan est un idéaliste. Ses T-shirts avec le logo marvelien de l’école du professeur Xavier comme le love symbol de Prince qu’il a décliné en tatouages témoignent de l’utopie qui l’habite. Une société où le respect de l’identité et de la nature intrinsèque de l’autre irait de pair avec une coexistence harmonieuse.

– Photos : I Am A Men’s Right Activist / BBC Three

Quant à son activisme dans la manosphère qui a débuté il y a deux ans, est-il fait pour durer ? Logan a démontré qu’il pouvait aller très loin dans des engagements… jusqu’à s’en détacher.`

Il fut élu Mister Leather Germany en 2004. Qu’en est-il aujourd’hui de ses liens avec la communauté cuir allemande ? Lui qui vit désormais au fin fond de l’Écosse, cela doit être de l’histoire ancienne. Comme sa période androgyne.

– Photos : I Am A Men’s Right Activist / BBC Three

Il fut l’exclusif de Raging Stallion Studios et gagna plusieurs Oscars du X gay, dont ceux de Performeur de l’année aux GayVN Awards 2009 et XBIZ Awards 2010. Il a vraiment été au top ! C’est lui aussi qui fut le scénariste du subtil, émouvant et superbe The Drifter qui lui fit obtenir – entre autres – le prix du meilleur acteur aux Grabby Awards 2009. Une histoire d’amour entre un hermite des bois hétéro, brisé par les femmes et joué par Vinnie D’Angelo, et un gay déçu par ses relations avec les mecs, interprété par Logan. Une œuvre unique qui s’affranchissait alors des codes du porno gay. Dans le reportage, il dit avec regret qu’il voulait justement changer les choses, mais que l’industrie du porno a été plus forte que lui.

– Photo : The Drifter / Raging Stallion Studios

Enfin et surtout, Logan se révèle par ce qu’il ne dit pas. Jamais par exemple il n’évoque au journaliste de la BBC son histoire d’amour avec l’ex-porn star US Vinnie D’Angelo. Idem sur Twitter, ou juste d’une façon subliminale, comme quand il a posté une photo d’eux deux en action pour répondre sèchement à une internaute qui l’accusait d’homophobie. Vinnie et Logan avaient appris à se connaître sur le tournage de The Drifter et étaient tombés amoureux. L’Américain avait même passé tout un noël avec lui en Allemagne. Et bien entendu, ils étaient l’un des couples vedettes de Porn Stars In Love chez Raging Stallion. Ils étaient fous l’un de l’autre. Les fans n’oublient pas ! :-).

– Photo : Porn Stars In Love / Raging Stallion Studios

Si nous avions été à la place du journaliste de la BBC, peut-être lui aurions-nous posé cette question : « Si jamais vous retrouviez l’amour avec un homme très viril, comme vous les aimez physiquement et intellectuellement, délaisseriez-vous la manosphère ? » Ou dit autrement : « La manosphère ne vient-elle pas combler le vide abyssal de votre vie amoureuse ? »