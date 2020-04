La beauté des Daddys !

Un projet artistique à été initié le studio Tommy+Alan de Los Angeles qui se propose de montrer que la beauté des hommes n’est pas automatiquement du à leur jeunesse. Sur leur site dédié, ils présentent de nombreux portraits d’hommes cinquantenaires et plus. Ce ne sont pas des modèles professionnels et la démarche fonctionne sur la base du volontariat.

» Nous avons estimé qu’il était important pour vous d’entendre leurs histoires dans leurs propres mots, alors veuillez activer votre audio pour entendre un clip d’une ou deux minutes de chaque modèle. »

Plusieurs hommes parlent de survie à des maladies graves et de la façon dont cela leur a permis d’apprécier leurs 50 ans et plus. D’autres sujets de conversation comprennent l’âgisme, les doutes sur le look et les difficultés avec les conventions de la société. D’autres sujets comprennent le fait de regarder sa vie avec plus de sagesse, de créer une communauté pour s’aider mutuellement à appréhender le vieillissement avec plus de force.

Plus que des sexy Daddys, ces hommes nous envoient un message de confiance et de sérénité bien agréable. Nous, on a craqué !

Il vous est possible, si vous le désirez, de participer à l’histoire. Il faut envoyer une ou deux photos claires et récentes qui contiennent les éléments suivants: – Votre visage – Votre torse torse nu – à Tommy Wu .

photos extraites du site https://tommyandalan.com/