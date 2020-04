Send an email

Place aux défis les plus sexe cette semaine sur PinkX (28 avril – 3 mai)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 28 avril à minuit : Castings et plans cul (DiableX)

Des castings qui virent en plans cul, des plans directs dans des bordels ou une partie de jeux vidéo qui vire en partie de jambes en l’air… Du cul made in Belgique ! Quatre duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Guillaume Wayne, un actif sensible à la jouissance prostatique de l’autre. Danny Azcona n’est autre que son mari ! Notons que Nathan Filk partage avec les porn stars Izan Loren et Rick Lous le fait d’être sourd.

Guillaume Wayne en plan direct avec Tayseun Eros. Sa très grosse bite fait des ravages !!!

Alexis Tivoli reçoit Maxxou qui vient pour un casting. Il l’invite à prendre une douche et les deux vont se pomper non-stop jusqu’au lâché de foutre !

Guillaume Wayne est dans un bordel avec le bubble butt Danny Azcona…

Le blond Nathan Filk et le brun Flash Puppy commencent par jouer à la console mais très vite l’envie de la baise se fait sentir…

Vendredi 1er mai à minuit : Quick Fuck Me Raw (NextDoorRaw-NextDoorStudios)

Quand on ne pense qu’à ça, il y a toujours un moment où on arrive à ses fins. Car il y en a d’autres qui ne pensent aussi qu’à baiser !!! Quatre duos.

Le pinkplus : Des introductions aux scènes de baise sans capote qui donnent aux ébats une perversité jubilatoire ! 🙂 De sacrés beaux gosses !!!

Chris Blades aide son coéquipier Gabriel Cross à se débarrasser de son petit ami et de le remplacer… par lui ! 🙂

Le beau rouquin Scotty Zee fait son jogging au parc et tombe sur son coup de cœur du jour, le top canon Ty Thomas ! Il décide de le suivre jusqu’à chez lui !…

Quand le fils de son patron, Christian Bay, drague Markie More au gymnase de l’entreprise, il obtient ce qu’il veut grâce au chantage !

Quand Mickey Junior attrape un coup de soleil près de la piscine, son pote Drake se propose de s’occuper de lui pour le soulager…

Samedi 2 mai à minuit : Fuckerbate (Masqulin)

Un influenceur voit sa vie basculer dans un univers de fantasmes et d’orgies. Une partouze et trois duos.

Le pinkplus : Le scénario, la mise en scène, les acteurs, en particulier Thyle Knoxx qui joue l’influenceur et qui est particulièrement expressif et craquant… Tout est excellent dans ce film tourné sans capote !!!!

Personnalité populaire des réseaux sociaux, Thyle Knoxx a toujours rêvé d’aller en Nouvelle-Zélande. Il lance un appel à ses fans pour l’aider à financer ses vacances de rêve. Un jour, il reçoit une lettre anonyme qui lui lance un challenge. S’il choisit de le relever avec succès, son fan anonyme promet une contribution financière totale pour son voyage. Jusqu’où Thyle est-il prêt à aller ? Ce challenge est un parcours sexuel à s’acquitter en temps et en heure. Son premier partenaire est Igor Romani. Thyle doit le baiser…

Le compte à rebours est lancé. Thyle n’a que quelques minutes pour commencer son prochain défi qui est double. Il doit pouvoir encaisser les assauts brutaux du très bien membré Jack Kross tout en lançant des boules dans les paniers que tiennent des hommes nus masqués !

Troisième défi : Thyle est au centre d’une piste de danse avec un petit public et une seule demande : le « Dance Monkey » !! Thyle fait de son mieux, mais il peine. Il a heureusement droit à un joker : Dante Colle l’aide en lui faisant prendre les poses acrobatique d’un singe habile !

La fin du challenge consiste en une partouze. Thyle Knoxx retrouve tous ses précédents partenaires, Igor Romani, Jack Kross et Dante Colle. Gang-bang et double-pénétration, l’influenceur va vraiment devoir repousser ses limites !!!

Dimanche 3 mai à minuit : Latin Touch 3 (MachoFucker)

Des petits mecs aux culs bombés et d’autres très bien membrés ne se retiennent par pour se donner du plaisir et se faire jouir ! Quatre duos.

Le pinkplus : D’une efficacité redoutable ! Ça déchire !!!

Un couple de latinos, dont l’un enfonce une sucette ronde dans le cul de l’autre avant de le lécher et le baiser !

Jeune latino barbu et poilu, Marino se fait alpaguer par José, 1,90 m et 23 cm de queue !

Un jeune latino noir exhibe ses 23 cm dans un sauna. Le caissier est très intéressé par le beau morceau…

En voulant rentrer chez lui, Valentino voit par une porte entrouverte que son voisin se branle. Sa grosse bite noire le fascine si bien qu’il ne pense qu’à l’avoir dans la gorge et dans le cul. Mais le voisin n’est-il pas sensé être hétéro ?…

