Viktor Rom et l’artiste peintre Marco Lux officialisent leur love story en Allemagne

« Après avoir été seul pendant plusieurs années, je ne peux pas le demeurer dans la vieillesse. (Rires.) Je suis très heureux en Allemagne. On partage, on apprend à mieux se connaître. » Par ses propos rapportés par ElFarandi, la super porn star vénézuélienne Viktor Rom confirme ce que ses photos récentes sur Instagram laissaient deviner : il a trouvé l’amour en Allemagne, à Hambourg, avec l’artiste peintre Marco Lux.

De Viktor Rom, on sait pas mal de chose :

Ses mensurations 23 cm de longueur et 9 cm d’épaisseur. Et pour faire taire les rumeur, il le dit haut et fort : « Je n’ai jamais été opéré du pénis. Mon pénis est 100% naturel, c’est génétique, c’est de famille. »

Une pansexualité vorace Au dernier chiffrage qui remonte à l’année dernière, il a baisé plus de 3 000 femmes et plus de 4 000 hommes. Et ces chiffres incluent des trans FTM et MTF.

Ses deux mariages D’abord avec une femme, originaire comme lui du Venezuela, puis avec un homme : « Je me suis séparé de ma femme il y a longtemps. Elle s’est remariée et est très heureuse aujourd’hui. J’ai vécu avec elle pendant deux ans, puis avec mon ex-mari pendant 3 ans. »

Sa foi catholique « Je pense que je ne blesse ni ne vole personne, comme cela se passe dans mon pays, le Venezuela. Grâce à la pornographie, j’ai pu aider ma famille en les faisant tous sortir du Venezuela. J’aide en outre beaucoup de gens qui ont vraiment besoin d’une aide financière. Je ne suis pas un démon comme le croient les gens. Je n’ai aucun péché. Le péché, c’est la quantité de pédophiles dans l’Église. Ça c’est péché, moi non ! »

Hasard ? C’est au début de l’année, alors qu’il posait pour ce qui deviendra le pieux tableau Baptême de Gabriel que la porn star et le peintre sont tombés amoureux.

De Marco Lux, nous découvrons ses œuvres sur Instagram, Twitter et sur son site. Sa vie est plus complexe que ce que laissent apparaitre les médias hispanophones qui le présentent comme un « richissime peintre allemand ».

Un enfant gravement malade Espagnol élevé en Suisse par ses grand-parents maternels, Marco Lux est un survivant. À l’âge de deux ans il faillit mourir en raison d’une maladie cardiaque. Son enfance a du reste consisté à faire de longs séjours à l’hôpital. C’est à 7 ans qu’il s’est mis à créer…

Une carrière professionnelle marquée par des ruptures Il s’était installé à Barcelone pour y ouvrir des magasins de vêtements. Mais le début de la crise économique en Espagne lui a fait tout perdre : « La ruine totale. » Il s’est reconverti comme danseur et acteur de théâtre et de cabaret. Cela l’a amené à travailler avec JLo, Shakira, Beyoncé, Rihanna, David Guetta, Calvin Harris… Un travail passionnant mais épuisant. En 2014 il décide de tout quitter et il s’installe à Hambourg, en Allemagne. Quelqu’un l’avait appelé pour s’occuper de la chorégraphie d’un spectacle. Et c’est là que la peinture lui est redevenue aussi primordiale que lors de son enfance et de son adolescence. Et le succès a été au rendez-vous…

Deux mariages Le premier avec une femme qui adonné naissance à sa fille unique. Le second avec un homme.

Un troisième mariage en vue pour Victor Rom et pour Marco Lux ? Le hasard a jusqu’ici très bien fait les choses pour eux deux !