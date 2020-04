Le légendaire Jeff Stryker veut son documentaire ! Il a le titre, pas encore le réalisateur…

Une évidence saute aux yeux en regardant la bande-annonce de Circus of Books. Les photos du jeune Jeff Stryker crèvent l’écran. De nombreux blogueurs en ont d’ailleurs tiré la photo introductive de leur article sur le documentaire, nous compris.

Cette soudaine exposition a fait réagir Stryker sur son Facebook. Il recherche un pro pour réaliser un documentaire sur lui. Il a déjà le titre : Jeff Stryker Never End story !

« Je suis dans le documentaire Circus of Books parce que j’aime les Mason. Mais je ne m’attendais pas à être « utilisé pour en faire la publicité ». S’il vous plaît, ne pensez pas que ce documentaire soit sur « moi ». Je fais juste quelques commentaires sur Barry et Karen ainsi que sur les affaires que nous avions réalisées ensemble. Je suis toutefois à la recherche d’un partenaire pour « Jeff Stryker Never End story », la première saison d’une série documentaire. La personne devra être qualifiée, être au top et avoir ses entrées chez Netflix, HBO et toutes les autres « chaînes ». Si vous êtes immensément riche, c’est un bon début. Nous pouvons faire de grandes choses et trouver à ma série un emplacement. Je suis actuellement en pourparlers mais jusqu’à ce que ce soit signé, je suis libre de vouloir aller encore plus loin vers les sommets. »

Et il assure avoir dans sa vidéothèque privée du contenu pouvant aider son futur top réalisateur.

S’il tient toujours la forme à bientôt 58 ans, Jeff Stryker n’a bien sûr plus la plastique de ses premières années dans le porno, à partir de 1986. Qu’est-ce qu’il était beau ! Une belle gueule à la Marlon Brando et à la Elvis Presley. Et extrêmement bien membré ! Assurément dans le top 3 des porn stars mythiques de l’histoire du X gay. Peut-être même la première à faire partie de la culture mainstream. Sa carrière, qui s’est poursuivie en parallèle dans le bi et l’hétéro, ainsi que son gode realistic ont beaucoup contribué à sa renommée tout public. Et l’année 1991 l’a véritablement consacré icône pop : il a posé pour Pierre et Gilles et défilé pour Thierry Mugler.

Notons que lors de ce défilé inoubliable (voir ici et là), il y avait des super top modèles – Estelle, Naomi, Yasmeen, Eva, Niki, Karen, Helena, etc -, des drag queens, des transgenres, Dmitry et Lady Miss Kier du groupe Deee-Lite… et Ivana Trump, alors fraîchement divorcée de qui vous savez ! 😉