Mickey Taylor : Un nouvel album, une scène chez NakedSword… et des anecdotes salaces !

Trop fort Mickey Taylor ! 🙂 La porn star de l’année aux PinkX Gay Video Awards 2018 a vraiment du style ! Le Britannique sait insuffler dans l’industrie du X une démesure digne d’un dandy magnifiquement décadent. Un fils spirituel d’Oscar Wilde…

27 mars 2020 – Sortie de son nouvel album Troubled

Disponible en streaming sur toutes les plateformes habituelles, son troisième album frappe déjà les esprits par sa couverture iconoclaste.

Un des dix titres, All Day, avait déjà donné lieu à un single en 2017. En support un clip où Mickey jouait le rôle du boyfriend de Gabriel Phoenix, ce dernier répondant aux sollicitations de Théo Ford.

Quant à Even Dirtier, il s’agit d’un remix de Dirty sorti en 2015. Mickey y ordonne en français qu’on le déshabille, le gifle… et qu’on lui fasse du bouche à bouche car il aime ça ! 🙂 Les huit autres titres de Troubled sont des inédits dont Ring of Fire. Un tube évident dès la première écoute. On espère un clip, et qu’il soit génial !!!

Avril 2020 – Sortie aux USA de Bare: Big Dicks & Bubble Butts

De son séjour aux USA en janvier dernier pour assister à différents Oscars du X gay, le Britannique en a profité pour tourner. Notamment avec NakedSword dont il fut un exclusif. Il se retrouve au casting du troisième opus de la série Bare qui a initié le « sans capote » chez le label américain. Lui et Skyy Knox s’ébattent en mode flipflop !



Hum… Qu’est-ce que Mickey en jette dans les photos promotionnelles !

Bare: Big Dicks & Bubble Butts sera prochainement diffusé sur PinkX !

28 avril 2020 – Des anecdotes savoureuses postées sur Twitter

Sur les 15 anecdotes qu’il tweete, en voici cinq particulièrement gratinées sans être too much. Enfin, à vous de voir… 😉

« J’avais 19 ans quand je suis sorti avec un mec qui m’avait trompé pendant deux semaines. Je l’ai découvert et j’ai rompu avec lui. Le lendemain, j’ai trouvé son père sur Grindr et je lui ai foutu la merde pendant qu’il était à la maison. en m’assurant bien de dire au revoir quand je suis parti afin qu’il sache que c’était moi. Justice. »

« J’ai été le manager d’un bar appelé Club SX. Le vigile m’a dit qu’il avait déposé une plainte dans mon bureau. La plainte était que je ne l’avais pas encore baisé. Alors je l’ai tringlé dans le local de surveillance. »

« En Espagne avec Timmy Treasure, on a bu, on s’est mis à poil et on a dansé autour d’un feu en essayant d’invoquer un esprit. Ça a fini par nous lasser, on a escaladé une montagne, on s’est allongés et on s’est urinés dessus. À ce jour, je ne sais pas comment ni pourquoi on a fait ça. »

« J’ai une fois été un cadeau de mariage. Un gars m’avait payé pour l’attendre dans sa suite nuptiale. Il est venu avec son mari (un grand fan) et a maté pendant que je baisais son mari. Le lendemain, nous avons baisé tous ensemble. Ils m’ont offert le petit déjeuner, un joli costume et ont payé mes factures pour un mois. »

« À l’occasion d’un show live, Falcon Studios avait fait confectionner un gâteau d’anniversaire géant en bois. Il y avait aussi deux vrais et énormes gâteaux d’anniversaire. Le public et moi avons commencé à nous étreindre et baiser… et on a saccagé la chambre d’hôtel. La facture a été très salée, j’avais mal au cul comme une chienne et du gâteau plein les fesses. »

Une chambre d’hôtel saccagée ? Ah, Ah, Ah… Une vraie star que notre Mickey ! Dans la pure tradition britannique !!! 🙂