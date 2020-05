La Folsom Street Fair de San Francisco maintenue mais…

Send an email

Le grand événement de la scène Fetish sur la cote ouest des USA est sans aucun doute La « Folsom StreetFair de San Francisco associée à la foire « Up Your Alley »

Cet événement annuel est bien connu des amateurs de Cuir, Latex, Puppys et autres fetish.

« La mission de Folsom Street Events est de créer des événements de cuir et fétich de classe mondiale qui unissent les communautés de modes de vie alternatifs pour adultes avec des lieux sûrs pour l’expression de soi et des divertissements passionnants. »

En 2019, plus de 250 000 personnes ont assisté à la foire, ce qui a permis à Folsom Street Events de reverser 325 000 $ à des œuvres de bienfaisance locales et nationales. FSE a fait don de plus de 7 millions de dollars depuis sa création.

photos : Dragonmedia

Avec le Covid19 et les interdictions de rassemblements qui en découlent, les organisateurs ont avoué qu’ils envisageaient simplement d’annuler, mais se sentaient obligés de fournir une alternative en ligne.

« En fin de compte, nous avons choisi d’organiser Folsom Street Fair et Up Your Alley virtuellement, car nous pensons que c’est un choix éthique et responsable. »

Les événements virtuels auront toujours lieu aux dates précédemment prévues. Le week-end Up Your Alley commence le 26 juillet et le week-end de la Folsom Street Fair commence le 27 septembre.

«Il y aura bien sur de la musique et des productions de DJ et d’artistes réguliers»

Les thématiques adultes habituelles ne seront pas mises de côté.

« Nous allons trouver un partenaire numérique avec lequel travailler pour permettre la diffusion de contenu pour adultes sur l’événement », a déclaré Angel Adeyoha, directeur exécutif par intérim de FSE à SFist .

C’est encore à l’état de projet et les organisateurs en diront plus une fois qu’ils… auront résolu les problèmes.

A la rédaction de pink, il y a les pour et les contre. Les amateurs d’exhibitionnisme trouverons sûrement leur bonheur, chacun devant sa caméra mais les amoureux du contact, de l’odeur du cuir, de la sueur et de le chaleur de la peau resteront sans doute sur leur faim. Et bonne chance à ceux qui sont seuls dans l’attente d’un petit coup de fouet stimulant !

Affaire à suivre, qu’en pensez-vous ?

Toutes les infos sur https://www.folsomstreetevents.org/