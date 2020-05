Ils sont beaux, ils sont sexe, ils nous préparent au déconfinement total cette semaine sur PinkX (11 – 17 mai) !

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX :

Lundi 11 mai à minuit : Ploughing Ass (UKNakedMen)

Chez UKNakedMen, on aime les mecs virils ! Et quand ils baisent, il faut que ça bande et que ça gicle. Quatre duos.

Le pinkplus : Dmitry Osten et James Bennet : Le duo apparemment le plus lisse s’avère le plus débridé.

Barbu pervers à grosse bite, Dominique Kenique face à l’exhibitionniste Angel Garcia…

Dmitry Osten chevauche la croupe survoltée de James Bennet après lui avoir lécher les pieds…

Le barbu et tatoué Rado Zuska veille à bien écarter les cuisses pour accueillir le chibre de Martin Majnax…

James Huck se tape Rudy Valentino…

Mardi 12 mai à minuit : Petites baises parisiennes (RidleyDovarez)

Que cachent les murs de ses imposantes bâtisses parisiennes ? Des choses bien excitantes ! Trois duos.

Le pinkplus : Gabriel Phoenix ! Il est la porn star britannique qui tourne le plus en France, devenant même l’un des modèles phares de Ridley Dovarez. Le très séduisant Thiago Monte sait vraiment tout jouer, tout être.

Les relations sexuelles entre un patient et son psy ont beau être désapprouvées par la déontologie, certains des pères de la psychanalyse comme Carl-Gustav Jung ont une sacrée réputation en la matière. Il y a même des thérapeutes hétérodoxes qui – c’est eux qui l’affirment – baisent avec leurs patients pour les soigner. Psy parisien, Thiago Monte est de ceux-ci. Face au Britannique Gabriel Phoenix qui se prend pour une bête sauvage, Thiago va s’empaler sur son sexe !

Le tournage d’une parodie d’un film porno des années 1980 donne l’occasion au new cumer Edouard Scott de se faire Eden Frost, l’une des stars du réalisateur Ridley Dovarez…

La profession a tranché : Thiago Monte est allé trop loin et il est radié de la fédération françaises des psys. Mais reconverti en agent immobilier, il en profite pour négocier le cul de jeunes étrangers en recherche d’appartements. Cette fois-ci, il assouvit ses fantasmes avec l’Autrichien Axel Xave…

Mercredi 13 mai à minuit : 10 Feet Of Raw Meat (Cockyboys)

Il n’y a rien de tel qu’un étalon à grosse bite qui baise sans capote ! Quatre duos.



Le pinkplus : Une réalisation toujours aussi soignée de CockyBoys pour un porno puissamment fantasmatique.

Le mastoc et TBM Max Konnor impose à fond son droit d’usage sur le cul de Taylor Reign !

Calvin Banks ne peut résister à la bite énorme de Cade Maddox qui est venu le rejoindre sous la douche…

Le viril Alex Mecum fait gémir le minet Cole Claire en pénétrant de sa fougue son trou serré.

Ben Masters a trouvé son binôme en la personne du tatoué Clark Davis.

Jeudi 14 mai à minuit : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies (NakedSword)

Pas d’histoire. Pas de préservatif. Juste du sexe… Quatre duos.

Le pinkplus : Jason Vario est un vrai fantasme vivant. Dans le genre grand, musclé, tatoué, très bien monté, il fait naître des fantasmes de soumission totale. Heureux Devin Franco de sentir sa virilité cogner au plus profond de lui. On en est jaloux ! Autre bête de sexe hyper virile, Ricky Larkin ! Il faut le voir dépiauter le minet Zander Lane ! Vrai couple, Brian Bonds et Mason Lear avaient suscité un buzz mondial en juillet 2018. Recouverts de sueur et de sperme par les huit mecs qui venaient de les gang-banguer dans une scène, ils annonçaient leur mariage ! Autre vrai couple de porn stars à avoir fait l’actualité, Ryan Stone et Jay Dymel. Mais la raison en fut tragique : le décès de Jay en juin 2019 et la profonde tristesse de Ryan.

Jason Vario d’une tendresse brutale envers Devin Franco !

le blond Bian Bonds et le brun Mason Lear commencent par empoter des plantes. C’est bien. Mais ce qu’ils préfèrent, c’est exhiber sans complexe leur amour !!!

Ricky Larkin se régale de la chair délicate et tendre de Zander Lane…

Complice dans le vice, Ryan Stone et Jay Dymel le prouvent : Ryan se met un cockring avec anneaux sur la queue pour ramoner le super beau cul de Jay. Ça déchire !!!

Vendredi 15 mai à minuit : Lascars de Téci #05 (Citebeur)

Un concentré de testostérone ! Les mecs sont naturellement virils et bandent à la vue de culs en chaleur. Cinq duos.

Le pinkplus : Tous sont excellents ! Tahar et Cohen Byron forment toutefois une paire d’une puissance sexuelle époustouflante !!!

Etalon bouffe le cul de Samy Lakhdar direct avant de l’enculer.

Le jeune roux Yo Deep kiffe les mecs typés et actifs, genre Cashteub…

Blackman troue OKLM en extérieur…

Cashetub se met à dispo de Juan Florian…

Tahar, magnifiquement viril et dominateur ! La jouissance prostatique de Cohen Byron est intense !!!

Samedi 16 mai à minuit : Shut Up And Fuck Me ! (Raging Stallion Studios)

« Ferme ta gueule et baise-moi ! » Ok. Ça a au moins le mérite d’être clair ! 😉 Ces mecs ne sont là que pour une chose et rien d’autre ! Un trio et cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Quel casting !!! Kurt Wolf est magnifique en passif exigeant ! Jay Ladford est d’une beauté brutale fantasmatique ! Et que dire du duo Giovanni Valentino-Tegan Zayne ? Une complémentarité torride !

Poilus, barbus et bien montés, Kurtis Wolfe et Sergeant Miles se toisent. Le très beau cul de Kurtis sait très bien exprimé ce qu’il veut !!!…

Parfaitement charpenté pour les assauts les plus brutaux, Seth Santoro profite à fond de la grosse queue de Jay Landford !

Tegan Zayne s’occupe de faire cracher avec sa bouche la bite de Spencer Whitman…

L’interdiction de converser n’empêche pas de gueuler ! La virilité TTBM d’Adam Thicke a eu raison du silence de Ziggy Banks !

Le tatoué et musclé Giovanni Valentino – un 50 Cent en mieux ! -, entreprend sans ménagement Tegan Zayne !

Hans Berlin, Spencer Whitman et Sean Knight sont très excités de ce que peut offrir leur trio en bites et en culs !…

Dimanche 17 mai à minuit : Trio avec double pénétration (FrenchTwinks)

Ils sont jeunes, mignons et profitent à fond de la vie ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : La double-pénétration de Paul Delay !!!

Gabriel Lambert et Justin Leroy viennent de se réveiller et les deux minets ne peuvent dissimuler leur gaule du matin à la table du petit déjeuner.

Justin Leroy et Lucas Bouvier invite Paul Delay pour une soirée partouze et à peine le bouchon du Champagne saute-t-il que le couple commence à s’embrasser passionnément tandis que Paul se touche à travers son slip en les matant. Il ne va pas tarder à les accompagner. Il y aura même une double-pénétration !

Par une belle journée d’été Jules Laroche est en train de pêcher dans une petite crique pendant qu’à quelques mètres de lui, Ethan Duval, les pieds dans l’eau, tente d’attraper des crabes entre les rochers. Si Ethan a l’air des plus innocents, les apparences sont trompeuses car il est venu sur cette plage avec la ferme intention de pêcher de la queue… et de la grosse !

