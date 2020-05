Comme un air d’Eurovision… l’EuroFetish !

Send an email

Vous êtes fans de l’Eurovision, ce grand concours qui depuis 1950 voit les pays d’Europe et d’ailleurs pousser la chansonnette dans des tenues et des mise-en-scènes parfois improbables ? Mais cette année, Covid19 oblige, pas de concours. Les fans se désespèrent. Mais certains ont des idées sympathiques.

Dans la logique des apéritifs virtuels, le président de la SLFC (Spanish Leather & Fetish Community) décide de re-créer l’évènement. Dans 21 pays, les Mister Leather, Latex, Bear ou Puppys et quelques drag queens, répondent présents. Chaque pays crée une vidéo, les votes s’effectuent ensuite, le soir même en direct par l’application Telegram. Tout le monde pouvait voter.

La soirée était commentée en live à la fois en anglais, en espagnol et en français. Ça s’est passé samedi 8 mai sur Youtube, et ça à quand même duré 4h20 !

Nous vous proposons un debriefing en images.

Chaque pays a sa fiche de présentation avec fenêtre vidéo.

Un mignon petit couple chante en Playback « Parlez-vous Français » de Baccara pour le Luxembourg.

L’Allemagne propose un guitariste Hard Rock. Belle collection de boule à neige en arrière plan.

L’italien chante en live… avec sa mère ?!

L’anglais porte un latex aux couleurs de l’Union Jack . Il assure vocalement.

Les suédois reprennent, bien sur, « Warterloo » de ABBA mais à leur manière. Il fallait oser.

En avant dernier, Mister Puppy 2019 représente la France avec « Moustache » des Twin-Twin. Espérons que cela luir portera plus de chance qu’à ceux de l’époque (ils avaient fini derniers !)

Sont passés, dans l’ordre : Le Luxembourg, l’Espagne, la Norvège, la Belgique, la Pologne, la Suisse (qui reprend « ne partez pas sans moi » de Céline Dion), l’Italie, les Pays-Bas, l’Australie (!), la Hongrie (qui se filme dans les rues), la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, la Suède, la République Tchèque, l’Estonie, l’Autriche, le Royaume-Uni, Israël, la France et la Russie.

21 Pays en tout, belle participation !

Comme dans le concours d’origine, à l’entracte, un guest vient faire le show. Là c’est MrLeather Europe qui vient chanter « Cante partiro », il est italien.

Le moment fatidique des votes, ici MrLeather Belgique 2020, président du jury Belge.

Comme les grands, quelques cafouillages techniques et des votes interminables mais beaucoup de bonne humeur. Le suspens est à son comble.

Et c’est la France qui gagne cette première édition avec 247 points devant le Royaume Uni ! Marie Myriam peut enfin aller dormir en paix 😉

Belle initiative et un grand bravo aux organisateurs et participants !

Pour les curieux, les amateurs, voici le lien pour visionner le show. (4h20, quand même !) Et rendez-vous pour l’édition 2021 ?

https://www.youtube.com/watch?v=z1X4kjGP6TI&list=PLizTrDCv65d1PCsjmScfjdYJGxSb_s_tk&index=1&app=desktop