Jessie Colter : « Ce dont j’ai besoin maintenant, plus que des larmes et de la sympathie, c’est du sourire et du bonheur. »

Les réactions sont innombrables ! Au lendemain de son 38e anniversaire, la porn star gay US Jessie Colter révèle sur Instagram son cancer. Un cancer du cerveau incurable qui lui a été diagnostiqué le jour de la Saint-Valentin…

« Salut tout le monde! J’ai du mal à rédiger ce message depuis un certain temps maintenant. Alors … c’est parti. Ce que je m’apprête à vous dire suscitera probablement une forte réaction. Si c’est le cas, n’hésitez pas à laisser vos pensées dans la section commentaires ci-dessous.

MAIS S’IL VOUS PLAÎT EN AUCUNE CIRCONSTANCE N’ENVOYEZ DE MESSAGES DIRECTEMENT À MOI OU À QUICONQUE DE MA FAMILLE. JE VOUS DIRAI SI JE LE VEUX. VEUILLEZ RESPECTER CETTE DEMANDE. MERCI. ❤️

Lors de la Saint-Valentin de cette année, on m’a diagnostiqué un cancer du cerveau incurable. Évidemment, j’étais stupéfait. Mais il y avait déjà tellement de choses négatives qui se passaient dans ma vie au même moment que je ne pouvais en parler ile jour même à personne.

La raison pour laquelle j’ai attendu aussi longtemps entre l’annonce du diagnostic et maintenant, c’est qu’il m’arrivait des choses vraiment bonnes ou vraiment mauvaises et que je ne voulais pas aggraver les choses ou en amoindrir les bons moments. Ce que j’ai appris de tout cela, c’est qu’il n’y a jamais de bons moments.

Je sais que beaucoup d’entre vous vont tendre la main, essayer de m’aider ou me dire qu’il existe une sorte de traitement. Mais comme je l’ai déjà dit, je vous demande de ne pas le faire.

Veuillez ne pas être tristes ou bouleversés pour moi. J’ai déjà fait la paix avec ça. Ce dont j’ai besoin maintenant, plus que des larmes et de la sympathie, c’est du sourire et du bonheur. Ce dont j’ai besoin maintenant, c’est de me sentir bien, de me sentir aimé, de rire et de passer du temps avec les personnes qui comptent pour moi.

Chaque jour est important car on ne sait combien de temps il m’en reste. Je pourrais être là pendant quelques années ou quelques décennies, mais je dois être réaliste. J’ai vécu une vie incroyable, une vie que la plupart des gens rêvent d’avoir, et pour cela, je suis très chanceux et reconnaissant.

Mais ma vie n’est pas encore terminée. Il est encore temps de faire de nouveaux souvenirs. Donc, même si hier c’était mon 38e anniversaire, je prévois d’avoir plus d’anniversaires à célébrer ainsi que d’autres occasions joyeuses que j’attends avec impatience.

Sachez juste que je vais bien. Je n’ai pas peur. Je ne suis pas triste. Je fais juste de mon mieux avec ce qui me reste. C’est tout ce que nous pouvons faire. Merci de prendre du temps pour me lire. Je vous aime tous. »

On t’aime Jessie ! De tout notre cœur !!! ❤️❤️❤️