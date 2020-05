Bord de mer, forêt, parc… L’envie de l’autre en toute liberté ce week-end sur Man-X !

Send an email

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 16 mai à minuit : Love of Nature (HelixStudios)

Se retrouver en pleine nature est toujours sympa, mais ça l’est encore plus quand on est en bonne compagnie. Faites donc un tour avec nos HelixBoys qui s’enfilent à qui mieux mieux ! 🙂 Cinq duos. Avec ou sans capote.

Le manplus : C’est vraiment beau les arbres, la mer, les oiseaux ! Surtout quand c’est filmé par HelixStudios, avec d’aussi beaux mecs !!! 😉

Max Carter et Joey Mills explorent les grands espaces. Torse nu, très attirés l’un par l’autre, ils débutent une bonne baise. De retour au studio, ils finissent ce qu’ils ont commencé, en mode flipflop…

Alors que le soleil se couche sur une la plage de San Diego, le désir sexuel monte entre Josh Brady et Gabriel Martin. Dans une crique isolée, Josh raconte des histoires salaces qui accentuent le besoin de queue de Gabriel…

Une autre belle journée qui donne envie à Cooper Steel et à Josh Benson de partir en randonnée. Euphorique et câlin, Cooper embrasse en public Josh. Celui-ci emmène Cooper dans une zone cachée où Cooper pourra lui donner son cul sans risque de choquer un promeneur…

Blake Mitchell et Elliott Gray ont soif de sexe en extérieur. Mais juste après une pipe sous les arbres, ils se rendent compte qu’on pourrait les surprendre. Alors ils retrouvent une chambre. Blake, qui garde ses lunettes au pieu, y défonce tranquille Elliott !

La plage. Troy Accola se fait pomper par Ian Levine. Un aperçu de ce qui va arriver plus tard à la maison : Ian adore être pénétré !

Dimanche 17 mai à minuit : Derrière la porte (Menoboy)

Derrière les murs anonymes, des mecs baisent en toute intimité, à l’abri des regards. Un trio et quatre duos.

Le manplus : Une compilation enthousiasmante de Menoboy réalisées par Ludovic Peltier.

Flo Rush et Nathan Sunn se rencontrent dans la rue et vont vite rejoindre l’appart de l’un d’eux pour une baise sur canapé !…

Guillaume Wayne travaille sur son ordi mais son mec, Raphael Lecocq, a super envie de sa grosse bite…

Doryann Marguet rencontre le beau Briccio Calavero. La relation entre les deux est fusionnelle…

Alors qu’il rentre chez lui, Gabe est rejoint dans l’ascenseur par Pablo Bravo. En route pour le 3eme étage pour un plan cul direct et profond. Gabe en prend plein pot !

Sébastien Voldo et Nathan Sunn commencent à se chauffer quand le beau Ricco Sanchez entre dans la chambre et s’invite. Sa grosse queue fait fureur !!!

