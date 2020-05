COVID-19 : L’ex-porn star Tex Davidson sauvée in extremis par 6 infirmiers !

Alors que le Texas est déconfiné depuis deux semaines, les médias font état d’une augmentation des cas de COVID-19 avec 1 000 nouvelles infections quotidiennes sur cinq jours consécutifs (lire ici). Parmi les personnes récemment testées positives, il y a l’ex-porn star Tex Davidson. Ce mercredi 13 mai, sur son lit d’hôpital à Dallas, il nous exhortait sur Instagram à vraiment faire attention :

« Restez à la maison, c’est sérieux. Mercredi dernier (le 6 mai – NDLR) j’ai commencé avec une crise puis le vendredi ça a été un AVC et j’ai été par la suite testé positif au COVID-19. Rien d’autre ne permet de traverser cette situation que de rester positif, sans jeu de mots. Je m’en sortirai.

Écoutons les médecins, ne nous mettons pas seulement nous en danger, mais veillons aussi à nos familles ainsi qu’aux travailleurs qui sont en première ligne. #socialdistancing #stayhome #staysafe #thisisnojoke #covid19

Je veux juste que les gens sachent que c’est sérieux, nous déconfinons notre État trop tôt. Vous voyez aux informations des gens qui ne respectent pas les règles et on continuera ainsi à être testés positifs. J’ai fait tout mon possible pour porter mon masque, me laver les mains, etc. et je suis resté à la maison jusqu’à ce que je retourne vraiment au travail où je suivais toujours les règles. SOYEZ SAFE.

Je serai à l’hôpital une semaine. Être seul n’est pas amusant. Aucune visite possible. »

Le dimanche 10 mai sur Twitter, Tex avait donné cette précision : le jour même, suite à une autre crise, six infirmiers se sont précipités dans sa chambre pour lui sauver la vie. Il se dit « chanceux » !

Nous adorons Tex Davidson. Son style, sa belle gueule virile et ses 23 cm épais manquent au porno.

– Photos : Beards ! Bulges ! And Ballsacks ! / Raging Stallion Studios

En janvier de l’année dernière, nous avions été inquiets lorsqu’il avait déjà évoqué des problèmes de santé (lire ici). Une nouvelle fois nous lui souhaitons de se remettre très, très vite. Et promis ! Nous resterons vigilants. Le déconfinement ne signifie pas la fin du coronavirus. Gestes barrières et distanciation sociale sont d’autant plus de rigueur.