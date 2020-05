Quand la jouissance déchire tout, c’est cette semaine sur PinkX (18-24 mai)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX :

Lundi 18 mai à minuit : On The Market (Hot House)

Dans le monde concurrentiel de l’immobilier, ses agents entretiennent leur pouvoir de séduction sachant très bien que c’est la pièce maitresse pour conclure une belle affaire ! Quatre duos.

Le pinkplus : Et si c’était vrai ? Les agents immobiliers sont réputés être des chauds lapins !!!

Wesley Woods est au téléphone avec un client lorsque survient le livreur Johnny V. Ce denier ne le laisse pas indifférent et la réciproque est vraie. L’agent immobilier reste toutefois en ligne, même quand Johnny lui ouvre la braguette pour le pomper…

– Photos : On The Market / Hot House

Convoqué pour une séance de travail, Dustin Holloway apparaît anxieux. Le chef d’équipe Austin Wolf va vite le mettre à l’aise…

– Photos : On The Market / Hot House

Skippy Baxter visite une superbe maison aux côtés de Wesley Woods. Mais le client semble bien plus intéressé par le service trois pièces de l’agent immobilier…

– Photos : On The Market / Hot House

Tegan Zayne a un souci avec un dossier important. JJ. Knight vient lui filer un coup de main et lui enfonce sa très grosse bite dans le cul…

– Photos : On The Market / Hot House

Mardi 19 mai à minuit : « Cory Has A Big Fat Dick » (JakeJaxson-CockyBoys)

Cory Kane et ses 22 cm sont rejoints par d’autres CockyBoys pour se vouer, tous, corps et âme au plaisir. Quatre duos.

Le pinkplus : De la passion, de la tendresse et des beaux mecs ! Accouplé à Gabriel Clark, Tegan Zayne est un passif admirable. Quand à Benjamin Blue, il se révèle un redoutable actif. Son physique d’ingénu ne le laissait pas deviner.

Cory Kane et Jack Hunter en mode flip-flop !

– Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Danny Montero ne s’appartient plus tant il est possédé par Benjamin Blue…

– Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Dillon Rossi et Ashton Summers décident de faire un feu pour se réchauffer. Mais rien ne vaut l’action pour oublier le froidure…

– Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Tegan Zayne fait le déplacement à Montréal pour se faire baiser par un mec qui l’excite : le Québécois Gabriel Clark !

– Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Mercredi 20 mai à minuit : Lords of Paris (RidleyDovarez)

Roméo Davis, alias le rappeur québécois MC LORD, essaye de faire produire son single par une maison de disque française. Hélas, il reçoit un refus car son image est trop lisse. Son producteur lui conseille de changer. Mais Roméo est-il prêt à adapter son image pour répondre aux critères du marché français ? Aidé de son meilleur ami et d’un jeune influenceur, MC LORD va donner de sa personne pour réussir avant être remis à sa place par un vigile dominant. Trois duos.

Le pinkplus : Excellent ! Dans ce film sans capote qui sera le tout dernier de Ridley Dovarez (relire ici), le réalisateur multiawardisé montre qu’il aime non seulement filmer des baises viriles mais aussi qu’il est un pro de la mise en scène. Quant au casting, il est pareillement fantasmatique ! Le grand, tatoué et barbu Québécois est un idéal de caillera. Dimitri Vernum est un fantasme vivant de virilité mastoc. Théo Brüssels est délicieux en petite frappe. Quant à Vlad Winter, il est vraiment surprenant. Tout habillé avec ses lunettes, il pourrait passer inaperçu. Mais à poil, il se révèle lui aussi un pur archétype de séduction : le beau petit blond viril à baiser !

Roméo Davis sort très énervé de sa réunion avec le producteur Thiago Monte. Pour le calmer, son meilleur pote Théo Brüssels a une solution ! Roméo va lui faire une gorge bien profonde avant de lui lécher et dilater le trou du cul avec sa grosse bite !

– Photos : Lords of Paris / RidleyDovarez

Venu proposé ses services d’influenceur pour booster la carrière du rappeur, Vlad Winter va devoir montrer ses autres talents pour obtenir le contrat. Bien pris en main par un Roméo Davis dominant, Vlad va se faire bouffer le cul, taper au fond de la gorge, baiser le cul… et arroser la gueule au jus comme il se doit !

– Photos : Lords of Paris / RidleyDovarez

Six mois après la sortie de son album, MC LORD, alias Roméo Davis, a pris la grosse tête. Alors qu’il se rend sur les lieux de son futur concert, il s’en prend au vigile, Dimitri Venum. Ce dernier n’apprécie pas cette façon de lui parler et va faire comprendre au rappeur qui est le boss. La grosse queue de Dimitri va bien démonter la bouche de Roméo avant de le limer sur le sling du bar.

– Photos : Lords of Paris / RidleyDovarez

Jeudi 21 mai à minuit : GRAPPLD 2 (UKHotJocks)

Nos lutteurs sportifs sexuels sont de retour sur le ring. La compétition devient de plus en plus intense, de plus en plus dure et plus glissante : trois luttes sèches et deux luttes très humides.

Le pinkplus : De grosses queues, des culs profonds et de gros égos au rendez-vous !

Jayden Middleton vs Jeffrey Lloyd. Ils s’empoignent, se roulent dessus, se chevauchent et se pénètrent. Au vu du combat, ils sont tous les deux gagnants !

– Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Endo Black vs Colin White. Ils se mettent en position pour un combat dans l’eau. L’humidité et les frottements donnent immanquablement des envies de baise à nos deux lutteurs !

– Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Gabriel Phoenix vs Alexis Belfort. Le blond British se focalise sur le cul du joli Chilien et obtient ce qu’il veut ! Hum… Ça cogne dur !!! !

– Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Logan Moore vs Alexis Belfort : Le Chilien aime perdre ! Cette fois-ci, c’est le beau et viril Hollandais Logan Moore qui le domine à coups de bite !!! !

– Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

Jonas Jackson vs Logan Moore. Deux lutteurs en mode « je te prends, tu me prends » !

– Photos : GRAPPLD 2 / UKHotJocks

NOUVEAUTÉ – Vendredi 22 mai à minuit : Fluffer (Chauffeur d’acteurs) (HPG)

Sur un tournage porno, un minet est testé comme fluffer. Il sait tellement bien s’y prendre que ça filme… Un trio et un duo.

Le pinkplus : Bonne prod amateur de HPG. Les deux scènes sont hyper excitantes !!! Le new cumer Limesnip est extrêmement mignon !!!

HPG demande à Limesnip s’il sait ce qu’est un fluffer et le fait passer à la pratique en lui demandant de pomper la grosse bite d’Aurélius. Le bogoss est ensuite analement troué dans des poses acrobatiques !

– Photos : Fluffer (Chauffeur d’acteur) / HPG

Jeff (alias Maxence Angel) tourne son premier film comme réalisateur avec Manuel (alias Enzo Akira) et Hugo (alias Germain). Il demande des conseils à HPG…

– Photos : Fluffer (Chauffeur d’acteur) / HPG

NOUVEAUTÉ – Samedi 23 mai à minuit : Balls-Deep & Barebacks (UKNakedMen)

Ces mecs vont vite au but et kiffent de sentir le contact des peaux sans capote. Cinq duos.

Le pinkplus : De belles bêtes de sexe tatouée, comme Bastien Karim ! L’Italien Manuel Scalo est de plus un excellent niqueur ! Une emprise totale sur le plaisir prostatique de Mario Benedett !

Jeune mec sportif, Bastien Karim se fait baiser par le beau et viril David Lee.

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

Bruno Max est devant son ordi sur un site de cul. Kevin Lauren est sur sa gauche et va bientôt comprendre sur quel site il est…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

Mario Benedett et Manuel Scalco se rencontrent dans un sex-club. Manuel va divinement s’occuper du cul de Mario…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

C’était pendant les fêtes de Noël. Le brun Terry Ellis et le blond Alex Morgan se sont bien réchauffés…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

Sous la douche, les barbus Thomas Graziano et Pablo Hierro se savonnent puis se pompent. Pablo est ensuite sodomisé contre le lavabo…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Dimanche 24 mai à minuit : Swim Meat (Hot House)

Les nageurs sont connus pour leurs corps et leurs maillots serrés qui laissent deviner des très beaux moceaux. Trenton Ducati est au commande d’une équipe de neuf étalons qui n’ attendent qu’une chose : que l’on s’occupe d’eux ! Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : La double-pénétration de Danny Gunn ! Un casting de beaux mecs, avec en prime la très grosse bite de JJ. Knight qui fait toujours des merveilles !!!

Le très séduisant métis Remy Cruze a une douleur à la jambe qui remonte dans le dos. Le masseur Cade Maddox va s’occuper de son cas…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Le beau tatoué Danny Gunn sympathise tant avec J.J. Knight et Johnny V. Il est OK pour se faire double-pénétrer…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Le sublimissime Sean Maygers sort de la douche, la bite en érection, quand il tombe sur Casey Jacks. Ce dernier cherche son mec. Sean va vite le lui faire oublier !!!…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Après quelques longueurs dans la piscine, une pause cul s’impose pour le sémillant Casey Everett. Il trouve grosse bite à son trou en la personne de Cade Maddox…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Le classieux Hoss Kado et le TTBM JJ. Knight sont au bord de la piscine quand Hoss attire l’attention de JJ…

– Photos : Swim Meat / Hot House

