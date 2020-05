Ricky Larkin : « Mon sperme a vraiment bon goût ! Son pH n’est pas acide ! »

En ces temps de « distanciations sociales » qui limitent voire interdisent les tournages porno, NakedSword a eu l’idée de diffuser gratuitement sur son site des directs de porn stars. Samedi dernier, c’était au tour de Ricky Larkin de s’exhiber tout en répondant aux questions de fans. Au vu des échanges retranscrits dans TheSword, il n’y a aucun scoop par rapport à ce qu’on sait déjà sur lui (lire ici). Son sens de la formule accentue toutefois son image fantasmatique de mâle alpha. Extraits :

Joyeux anniversaire ! « Mon anniversaire vient de passer … J’ai 33 ans. Je sais, je fais 45 ans. »

Né le 6 mai 1987 en Floride, Ricky Larkin fait effectivement plus que son âge. Mais c’est aussi cette virilité burinée qui ajoute à son charme ! 🙂

– Photos : Hígor Almeida

Hétéro ? « Je ne pense pas qu’un homme qui baise des hommes soit hétéro… Je suis ici pour divertir des hommes, des femmes, tout le monde… Je les aime tous. »

Un super baiseur ! « Je regarde toujours dans les yeux. Je ne baise pas seulement des corps, je baise des âmes. C’est pourquoi je suis bon dans ce que je fais. »

Baiser les corps et les âmes passe aussi par l’attention toute particulière que Ricky porte aux pieds de ses partenaires, comme Calvin Banks dans The Gay Simple Life. Il n’en est que plus sensuellement animal !!! Bonne nouvelle : la géniale parodie de la real TV sera diffusée le dimanche 7 juin à minuit sur PinkX.

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Ne lui demandez surtout pas d’être gogo ou stripteaseur ! « Je ne sais pas danser. Le type d’entertainer que je suis fait tout à l’horizontale. Je sais baiser, je ne sais pas danser. C’est pas mon truc. »

Il adore sa bite ! « Je n’en fais pas une histoire d’ego. J’en ai vu de trop grosses, de trop petites, la mienne est juste parfaite. Environ 22-23 cm, épaisse, sacrément bandante. »

Mais nous aussi, nous adorerions voir, toucher, goûter et ressentir au plus profond de notre chair et de nôtre âme ce beau morceau de viande qu’il cache sous son slip ! 😉

– Photo : Manscent / Raging Stallion Studios

Son sperme est délicieux ! « Je vais le lécher juste pour Falcon… C’est vraiment bon ! En ce moment son pH n’est pas acide et il a sacrément bon goût ! »

De l’importance des couilles ! « J’adore quand on m’étire mes couilles. Pour moi, c’est extrêmement hot ! »