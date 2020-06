Un des plus gros sexes du X gay US veut se lancer en politique !

Située en Floride et « deuxième ville la plus gay » d’Amérique, Wilton Manors a perdu en février dernier son maire ouvertement gay, Justin Flippen. Il est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale. Il n’avait que 41 ans. Le 3 novembre prochain la ville va renouveler l’équipe municipale et un certain Melecio vient d’annoncer sa candidature. Cet homme n’est autre qu’Antonio Biaggi, le Latino porn star gay aux 28 centimètres très épais. Amis et fans sont enthousiastes et espèrent. Les critiques n’ont toutefois pas tardé à fuser de la part de médias gays. Ils l’accusent d’être raciste envers les Noirs…

De son vrai nom Juan A Melecio Davila (42 ans le 10 juin), originaire de Porto Rico, Biaggi se présente sous le prénom de Melecio sur sa page Facebook de campagne. Il se décrit comme un « ancien propriétaire d’entreprises », un « défenseur de l’environnement » et un « militant des droits des animaux ». Il pose seul ou avec son mari depuis 9 ans, le Dr. Levison, et leurs bébés, Kurt et Gio, deux chiens adoptés dans un refuge.

– Photos : Melecio 2020

De sa carrière porno, il ne dit encore rien sur cette page Facebook. Mais le compte Twitter de la porn star et son appel aux dons, qu’il a initié sous le pseudo d’Antonio Biaggi, démontrent qu’il assumera sa carrière X.

Comment pourrait-il faire autrement ! 😉 De 2005 à 2010, il fut LA SUPER GROSSE BITE des studios Raging Stallion !

– Photos : Raging Stallion Studios

Il a tourné pour Raging Stallion dans près d’une trentaine de films, que dans des scènes avec capotes. Le préservatif était de rigueur à l’époque chez la plupart des labels gays US. Notons qu’il fut l’un des protagonistes de To The Last Man, le chef-d’œuvre en deux parties réalisé par Chris Ward, Ben Leon et Tony Dimarco.

– Photos : Gun Blazing : To The Last Man / Raging Stallion Studios

À La fin de son contrat d’exclusivité avec Raging Stallion, Biaggi a surpris en s’engageant immédiatement à fond dans le bareback. Comme acteur puis aussi comme producteur. Une orientation qui lui a valu des critiques mais aussi des félicitations et louanges. Lors des Cybersocket Awards 2016, il fut élu meilleure porn star. Sa candidature met-elle fin à sa carrière porno ? Au vu de ses tweets les plus récents, il continue…

– Photo : Antonio Melecio Biaggi

S’il ne manque pas de soutiens, Str8UpGayPorn et d’autres blogs spécialisés gays le cassent. D’une part ils se demandent si sa candidature est sérieuse et d’autre part ils l’accusent d’être raciste envers les Noirs.

Une candidature sérieuse ?

En allant sur le site de Wilton Manors, plus précisément sur la page qui liste les candidats officiels à l’élection municipale du 3 novembre 2020, on ne trouve pas le nom de Juan A Melecio Davila. Il n’est pas encore officiellement candidat. Il a jusqu’à la fin du mois pour s’enregistrer. À suivre…

Raciste ?

Un conflit né en 2014 avec un policier noir qui l’accusait de harcèlements et d’insultes racistes ainsi qu’une série de tweets datant de 2017 contre Beyoncé et ses fans le classent depuis dans la catégorie raciste indécrottable. Pour plus de détails, lire notamment ici.

Au vu de ses tweets de ces derniers mois, le candidat peaufine son image anti-raciste. Ainsi justifie-t-il aussi sa candidature par le manque de visibilité multiethnique chez les autres candidats :

Le 24 mai il a retweeté la photo de membres du Ku Klux Klan avec ce commentaire « Oh mon Dieu, ça se passait hier au Mississipi ! Comme c’est triste, pathétique et effrayant ! ».

Et depuis la mort de George Floyd à Minneapolis et les manifestations et émeutes qui se poursuivent aux USA et ailleurs, il tweete régulièrement son soutien à BlackLivesMatter. Il n’est également que critiques cinglantes – voire insultes – envers Donald Trump, ses partisans et tous ces policiers qui abusent de leurs droits pour harceler et tuer des Noirs.