Tegan Zane, la star de la semaine sur PinkX (8 – 14 juin)

Lundi 8 juin Ă minuit : Erect This! (Raging Stallion Studios)

Ces ouvriers ne se contentent pas de parler construction, techniques, matériaux. Ils donnent littéralement de leur personne dans le forage et le martelage
 Quatre duos.

Le pinkplus : L’AmĂ©ricano-syrien Tegan Zayne marque de son sex-appel l’industrie du porno. Bennett Anthony brille pour sa part de sa rousseur incendiaire.

Jacob Taylor est convoitĂ© par son collĂšgue Tegan Zayne. Ce dernier n’en pouvant plus, il se risque Ă sortir sa bite et Ă se branler pendant qu’il travaille le bois. Jabob se laisse facilement tenter


Wesley Woods et Spencer Whiteman dĂ©cident d’une pause sexe oĂč la versatilitĂ© est de mise


Gabriel Taurus est la nouvelle bĂȘte de sexe que convoite Tegan. Il ne sera pas déçu par son gros outil !!!

Adam Ramzi et Bennett Anthony comptent déjeuner mais préfÚrent finalement baiser en mode flip-flop !

Mardi 9 juin Ă minuit : Quick Fuck Me Raw (NextDoorRaw-NextDoorStudios)

Quand on ne pense qu’à ça, il y a toujours un moment oĂč on arrive Ă ses fins. Car il y en a d’autres qui ne pensent aussi qu’à baiser !!! Quatre duos.

Le pinkplus : Des introductions aux scÚnes de baise sans capote qui donnent aux ébats une perversité jubilatoire ! De sacrés beaux gosses !!!

Chris Blades aide son coéquipier Gabriel Cross à se débarrasser de son petit ami et de le remplacer
 par lui !

Le beau rouquin Scotty Zee fait son jogging au parc et tombe sur son coup de cƓur du jour, le top canon Ty Thomas ! Il dĂ©cide de le suivre jusqu’à chez lui !


Quand le fils de son patron, Christian Bay, drague Markie More au gymnase de l’entreprise, il obtient ce qu’il veut grñce au chantage !

Quand Mickey Junior attrape un coup de soleil prùs de la piscine, son pote Drake se propose de s’occuper de lui pour le soulager


Mercredi 10 juin Ă minuit : Shut Up And Fuck Me ! (Raging Stallion Studios)

« Ferme ta gueule et baise-moi ! » Ok. Ça a au moins le mĂ©rite d’ĂȘtre clair ! Ces mecs ne sont lĂ que pour une chose et rien d’autre ! Un trio et cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Quel casting !!! Kurt Wolf est magnifique en passif exigeant ! Jay Ladford est d’une beautĂ© brutale fantasmatique ! Et que dire du duo Giovanni Valentino-Tegan Zayne ? Une complĂ©mentaritĂ© torride !

Poilus, barbus et bien montĂ©s, Kurtis Wolfe et Sergeant Miles se toisent. Le trĂšs beau cul de Kurtis sait trĂšs bien exprimĂ© ce qu’il veut !!!


Parfaitement charpenté pour les assauts les plus brutaux, Seth Santoro profite à fond de la grosse queue de Jay Landford !

Tegan Zayne s’occupe de faire cracher avec sa bouche la bite de Spencer Whitman


L’interdiction de converser n’empĂȘche pas de gueuler ! La virilitĂ© TTBM d’Adam Thicke a eu raison du silence de Ziggy Banks !

Le tatouĂ© et musclĂ© Giovanni Valentino – un 50 Cent en mieux ! -, entreprend sans mĂ©nagement Tegan Zayne !

Hans Berlin, Spencer Whitman et Sean Knight sont trÚs excités de ce que peut offrir leur trio en bites et en culs !


Jeudi 11 juin Ă minuit : Bare: Hookups and Fuck Downs (NakedSword)

Pas d’intrigue, pas de script, juste de l’action brute et sans capote ! Trois duos.

Le pinkplus : Derek Cline et Dakota Payne sont deux new cumers absolument dĂ©licieux. On en est encore tout Ă©moustillĂ©s. Quant Ă Beaux Banks, il confirme tout le bien qu’on pense de lui : un vrai acrobate de la baise, avec un beau cul rond et une belle gueule expressive.

Trevor Laster baise le super beau mĂ©tis Derek Cline dans toutes les positions, jusqu’à ce que les deux aient les couilles vides !

Sur un sling, Colton Reece nique profond l’acrobatique mĂ©tis Beaux Banks puis lui nappe le visage d’un coulis de sperme !

Le magnifique Dakota Payne adore le daddy Ricky Larkin. C’est que Ricky a non seulement une grosse bite de 22 cm, mais il sait aussi agrĂ©menter la saillie de lĂ©chage d’orteil.

NOUVEAUTÉ – Vendredi 12 juin Ă minuit : Je suis ton fantasme (Menoboy)

Un ange du plaisir donne autant qu’il reçoit ! Deux duos sans capotes.

Le pinkplus : Le new cumer versatile Rayan Stiff !

Jules Lancelot se masturbe en pensant à une bonne baise bareback avec un minet gay. Voeux exhaussé, Rayan Stiff apparaßt dans le salon de Jules pour le satisfaire en ouvrant grand la bouche et le cul !

Rayan Stiff apparaßt cette fois dans le bureau de Max Riviera afin de lui défoncer le cul !

NOUVEAUTÉ – Samedi 13 juin Ă minuit : Three Wishes (Raging Stallion Studios)

Si un djinn vous offrait la possibilitĂ© d’exaucer trois vƓux, que demanderiez-vous ? L’amour ? Le succĂšs ? La santĂ© ? Et si vos vƓux se rĂ©alisaient, n’y aurait-il que des consĂ©quences positives ? Une partouze et quatre duos, dont l’un consiste en des anulingus et fellations.

Le pinkplus : Un casting multiethnique des plus bandants avec pour tĂȘte d’affiche, Tegan Zayne, Ă©galement co-scĂ©nariste de ce conte pornographique. Sorti en 2018, Three Wishes fit forte impression, se retrouvant nommĂ© en 2019 dans plusieurs catĂ©gories aux GayVN Awards et aux Grabbys.

SDF, Tegan Zayne se sent piĂ©gĂ© dans une vie de merde et il souhaite que ça change enfin. Lorsqu’il rencontre Seth Santoro et que celui-ci lui propose de transformer sa vie grĂące Ă un rituel magique, Tegan se dit : « Pourquoi pas ? ». Il n’a effectivement plus rien Ă perdre. Le rituel est du reste trĂšs plaisant car il ne se limite pas Ă boire une potion ni Ă psalmodier des incantations


Tegan quitte Seth qui apparaĂźt comme mort. DĂ©semparĂ©, Il fuit las Vegas, se retrouve seul et perdu dans le dĂ©sert quand lui apparaĂźt un homme magnifique, Jason Vario. Celui-ci le ramĂšne dans sa luxueuse maison. Reconnaissant et affamĂ© de queue, Tegan pompe Ă fond son sauveur qui lui assure de sa protection s’il promet de lui ĂȘtre fidĂšle Ă 100 %. Tegan promet


Tegan Zayne et son meilleurs pote Beaux Banks sonnent Ă la porte d’une agence de mannequins que Dolf Dietrich. Ils ont tous les deux le dĂ©sir de quitter la rue et d’amĂ©liorer leur vie. Tegan signe d’office un contrat sans rĂ©aliser que Beaux devient en Ă©change l’esclave sexuel de Dolf


Tegan Zayne se sent dĂ©sespĂ©rĂ©ment seul dans la belle et grande maison vide de Jason Vario. Il dĂ©cide d’aller dans un sex club et se retrouve trĂšs vite en bonne compagnie : Teddy Torres, Woody Fox et Riley Mitchel !


De retour chez Jason Vario, Tegan le dĂ©couvre en train de baiser celui qu’il croyait mort, Seth Santoro. Il mate. Ce n’est qu’une fois que les deux autres auront Ă©jaculĂ© qu’il remarqueront la prĂ©sence de Tegan. Celui-ci ne s’est pas bien conduit. Il a rompu sa promesse d’ĂȘtre fidĂšle et il espionne. Ce ne sera pas sans consĂ©quence


NOUVEAUTÉ – Dimanche 14 juin : Les dĂ©lires lubriques de Thiago Monte (BrutDeSexe)

Le titre du film décrit parfaitement la perversité de Thiago Monte le bien monté. Il aime les culs, tous les culs. Un vrai bon coup !!!

Le pinkplus : Thiago Monte !

De passage Ă Paris, le peu farouche Pan Bash se fait ramoner le cul par Thiago Monte et David Valentin !

ThĂ©o BrĂŒssels a beaucoup de talents dont celui d’ĂȘtre prof de Yoga. Pour vous ouvrir tous vos chakras, il n’hĂ©site pas Ă sortir sa baguette magique. David va aspirer les Ă©nergies de ThĂ©o par tous les trous !

JĂ©rome James kiffe Ă mort les grosses bites alors quand il retrouve Thiago Monte, pas de doute, il y a de quoi satisfaire son envie de sexe !

Thiago Monte en solo mode « Emmanuelle » 

