Les cœurs et les sexes palpitent à l’unisson ce week-end sur Man-X

Samedi 13 juin à minuit : Beddable Boys (Sauvage-Staxus)

Il y a des mecs qui inspirent tellement la baise qu’on n’a qu’une envie : les mettre au plus vite dans son lit ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : l’Ukrainien Rodion Taxa, le Polonais Peter Polloc, les Tchèques Alex Cole, Tyler Ross, etc : Tous des mecs de l’Est éminemment baisables !!! 🙂

Lors d’une chaude journée d’été, il y a vraiment mieux à faire que de regarder votre chéri boire de l’eau fraîche. Rick Palmer et Rodion Taxa en sont persuadés ! Et le cul bien ouvert de l’athlétique Rick se fait prendre par le superbe Rodion !

Comme Peter Polloc a de la chance. Il a oublié les clés de son appartement mais il peut compter sur l’hospitalité d’Alex Cole, un voisin extrêmement mignon typé latino-asiatique. Ce dernier exhibe en plus un petit cul qui appelle à la pénétration anale !!…

Quel beau mufle que ce Tyler Ross ! 😉 Il éteint le système de chauffage et prétexte qu’il fait trop froid pour dormir seul. Son pote de chambrée Navon Raffi est obligé de coucher avec lui pour bénéficier de chaleur humaine. Oh, il ne se fait pas prier ! Une caresse, un anulingus, et Navon est bien parti pour se faire culbuter !…

Denis Skala et Adam Veller adorent la popularité que leur procure les réseaux sociaux. Ils sont prêts à tout pour avoir plus de likes, plus de followers. Être filmés en train de baiser ne peut être qu’un plus pour les deux, le tout mignon Adam se faisant remplir par le beau et vigoureux Denis !

Dimanche 14 juin à minuit : Barback Alley (HelixStudios)

Chauds et excités nos jeunes minets draguent dans des ruelles sordides et emmènent leurs plans cul chez eux pour y baiser sans capote. Quatre duos.

Le manplus : Un fantasme puissant bien mis en scène par Helix. Des modèles très appétissants. De par la différence de leur maturité, Adam Jacobs et Zack O’Connor forment un duo particulièrement excitant.

Le mignon Travis Groves fait une belle rencontre dans une ruelle : le bad boy Skyelr Bleu. Les deux se retrouvent dans une chambre, Travis se faisant bien baiser par Skyelr !

Skyelr et Travis fument dans la ruelle quand Blake Carnage leur demande une clope. Skyelr a bien sûr plus à offrir : « Tu peux venir dans ma piaule pour qu’on baise tous ensemble, si tu veux ! » Blake dit « OUI ! »…

Le blond Shawn Robins croise dans la ruelle le roux Zack O’Connor. Ça matche entre les deux et ils se retrouvent chez Zack. Ses parents ne sont pas là…

Adam Jacobs traîne dans une ruelle à la recherche d’un minet avide de sa grosse queue. Le filiforme Zack O’Connor mord à l’hameçon. Le minet ramène Adam chez lui. Ses parents ne sont toujours pas de retour, et il profite à fond de sa liberté !…

