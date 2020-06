Tannor Reed accuse une personnalité très influente de l’industrie du porno gay US de l’avoir agressé sexuellement

New cumer US travaillant pour des studios ou pour lui même dans le cadre de sex-tapes, Tannor Reed s’est rapidement fait remarquer grâce à sa capacité à s’auto-sucer. Son sourire malicieux et sa joie de vivre apparente ne laissaient en rien deviner la révolte qui couvait en lui. Fort de tout ce qui se passe et se dit depuis la mort de George Flyod, déterminé à déconstruire un ordre hiérarchique qui lui a fait croire qu’il était normal que certains puissent profiter de lui, le jeune homme en est venu à raconter publiquement une situation qui le rongeait : l’agression sexuelle qu’il a subie d’une personne extrêmement influente dans l’industrie du X gay. Le 29 mai, il a commencé par ce tweet : « Que les homme blancs de pouvoir cessent d’en abuser afin de pousser les gens à coucher avec eux. » Le 2 juin ses accusations prennent un caractère intime : « Je n’ai rien dit parce qu’il avait du pouvoir sur moi au sein de l’industrie du porno et que j’avais trop peur de sacrifier ma carrière. » Et le 14 juin, il balance. Celui qu’il accuse d’agression sexuelle et de chantage n’est autre que Dominic Ford. Réalisateur/producteur américain multiawardisé, Ford est devenu le puissant dirigeant – et modèle – de la plateforme de sex-tapes JustForFans. Traduction :

« Je ne sais pas jusqu’où cela va aller, mais à la lumière de qui se passe actuellement, j’ai quelque chose à partager. Fin février 2019, je me suis retrouvé dans une situation difficile. J’avais des dettes dont je devais urgemment m’acquitter. J’étais prêt à partir en Californie pour un événement et je m’étais entretenu avec Dominic Ford, le propriétaire de JustForFans. Lui aussi participait à cet événement. Je lui avais confié mes problèmes et on a commencé à mieux se connaitre et à devenir des amis. Il a gracieusement offert de payer mes dettes et il a été extraordinaire. Il m’a vraiment aidé à traverser une situation très difficile. Quand on s’est rencontrés lors de l’événement, tout s’est bien passé, je n’ai ressenti aucune arrière pensée, seule comptait l’attention que chacun portait à l’autre.

La fois suivante où nous nous sommes rencontrés, c’était en mai 2019 à Miami pour un événement lié à XBIZ et à un show pour des awards où j’étais nommés. JustForFans était l’un des sponsors. J’étais pressé de revoir Dominic car je le considérais comme un ami. Et au départ tout fut génial. On se retrouvait après plusieurs mois et on a passé du bon temps jusqu’à ce qu’il commence à faire pression pour que je couche avec lui. J’avais beau lui dire non, il continuait d’insister pour me convaincre encore et encore à coucher avec lui. Il me disait qu’il n’était pas si gros, que ce serait seulement pour une pipe, que ça ne durerait que quelques secondes, etc. Finalement on s’est retrouvés au lit, lui se collant à mes fesses et moi lui répétant que je ne voulais pas me faire pénétrer analement. Mais il l’a fait. Au point où l’on en était, j’avais arrêté de lutter et je l’ai laissé faire. Plus tard dans la soirée, un groupe de gays qui participaient aussi à l’événement s’étaient retrouvés à un bar de Miami où nous étions. Dominic et moi n’avions pas rediscuté de ce qui s’était passé depuis la fin de la nuit et rien de ce que je laissais paraître ne montrait que j’en avais envie. Parmi ces gays, il y avait un modèle qui m’intéressait. On avait précédemment flirté toute la journée. Pendant toute la soirée Dominic m’a apporté plusieurs verres. Mais je ne le considérais que comme un ami généreux. Et comme il offrait aussi des verres aux autres, il ne me venait pas à l’esprit qu’il pensait que je reviendrais dans sa chambre d’hôtel. À la fin de la nuit, quand on a pris une voiture pour rentrer, j’ai appelé le modèle que je draguais pour qu’il vienne avec moi. C’est alors que l’attitude de Dominic a complètement changé.

Il m’a demandé si j’avais parlé au modèle d’un plan à trois avec lui (non) et il s’est senti offensé par le fait que je n’y avais pas pensé. Après un retour à l’hôtel très tendu, Dominic s’est mis en colère dans l’ascenseur lorsqu’il a réalisé que mes plans pour la nuit ne l’incluait définitivement pas. Quand je suis sorti de l’ascenseur avec le modèle, Dominic m’a accusé d’avoir préféré le modèle à lui et s’est retourné alors que les portes se refermaient. Il y avait une autre fille avec nous dans l’ascenseur.

Dans ma chambre, le modèle était visiblement lui-même énervé par ce qui s’était passé. J’ai essayé de lui dire de ne pas s’en faire parce que j’avais déjà vu Dominic se comporter pareillement ici et là, mais ça l’ennuyait tellement. Je ne m’en rappelle plus qui a envoyé des textos à qui, mais à la fin Dominic nous en a envoyés où il manifestait sa colère. Apparement il demandait au modèle de partir. Celui-ci m’a alors dit qu’il n’avait pas l’esprit tranquil et qu’il ne pouvait rien faire avec moi à cause de Dominic et de sa position dans l’industrie. Il ne voulait pas risquer que cela impacte sa carrière et il est parti. Dominic s’est ensuite excusé en me disant qu’il n’avait pas voulu ruiner ma nuit.

Le lendemain matin j’étais complètement perdu alors que son comportement avait changé du tout au tout. Il n’était qu’excuses et m’appelait « bébé » et par d’autres mots comme ça. Je pense qu’il aurait essayé de recoucher avec moi si je n’avais pas été ferme dans mon comportement. Je l’ai toutefois aidé en travaillant à la table JFF, disposant les goodies et parlant aux gens parce que Dominic était seul, avait besoin d’aide et que je pensais que nous étions amis.

Cette nuit fut sa dernière nuit là et nous sommes ressortis. Mais je me souviens m’être assis au bar en tachant de n’avoir aucun contact visuel avec quiconque, surtout pas avec un mec. Le modèle que j’avais ramené dans ma chambre la nuit précédente a essayé de me parler. Mais j’étais si embarrassé de le regarder dans ses yeux qu’il est parti…

Après ce voyage, Dominic a interagi avec moi différemment. À chaque fois que je venais lui parler d’un problème que je rencontrais avec son site, il semblait sur la défensive et ennuyé. Le plus souvent, quand nous parlions normalement, il finissait pas remettre sur le couvert ma dette qu’il avait payée et à répéter combien il m’a aidé et que je ne serais pas là où j’en suis sans lui. J’ai toujours été reconnaissant de son aide, alors revenir dessus a tout de la manipulation. Je l’aurais remboursé si à chaque fois il ne m’avait pas dit que ce n’était pas nécessaire et qu’il m’avait juste rendu un service.

Tout cela m’est apparu très clair quand je suis allé à Londres. Avec un autre modèle, on avait tourné une scène et posté une vidéo avec mon lien vers OnlyFans au lieu de JustForFans. Et ça n’a pas du tout plu à Dominic. Il m’a envoyé un texto me demandant pourquoi j’avais mis le lien d’un concurrent au lieu du sien, après tout ce qu’il avait fait pour moi. J’étais déconcerté parce que ce n’était pas intentionnel et que je postais toujours les deux liens sur mes propres posts. Alors il s’en est pris à l’autre modèle pour avoir posté le mauvais lien. Dans sa rage il lui a dit quelque chose sur moi que je voulais garder intime parce que ça avait un lien avec la situation difficile dans laquelle j’étais avant que Dominic m’aide à m’en sortir. C’est ma vie. Ce sont mes expériences personnelles. C’est à moi seul de les partager ou non. Il savait combien c’était important pour moi et combien cela me blesserait si c’était répété. Mais il l’a fait. En toute connaissance de cause ou juste parce qu’il s’était déchaîné contre moi parce que je ne faisais plus la promotion de son site…

Jusqu’à notre dernière conversation, je n’avais pas réalisé qu’il m’avait manipulé et qu’il m’avait agressé sexuellement. Il n’y a pas eu consentement, mais contrainte. Ce n’est que récemment que j’ai eu conscience d’être une « victime », alors que je ne m’étais jamais vu comme tel. Mais j’en suis arrivé à comprendre la façon dont les hommes en position de pouvoir en abuse. En quelque sorte je m’étais convaincu que rien n’était arrivé parce que j’avais peur que si je parlais personne ne me croirait ou alors on penserait que j’essaie d’utiliser ça pour gagner en influence ou obtenir une faveur dans l’industrie du porno en calomniant quelqu’un…

Comme je l’ai dit au début, je ne suis pas sûr de ce qui adviendra de tout ça. Je partage mon histoire dans l’espoir que n’importe qui d’autre ayant vécu la même situation puisse se sentir moins seul. Dans l’espoir aussi d’empêcher que quelqu’un subisse le même traitement dans le futur. Je ferai une brève pause sur les réseaux sociaux. Mais si jamais quelqu’un se manifeste et partage anonymement ce qu’il a vécu, qu’il me DMe. Je ferai de mon mieux pour checker mes messages. Je vous aime tous. »

Tannor

– Photos : Tannor Reed (BoyFun) et et Dominic Ford (XDR)

Au moment où s’écrivent ces lignes, Dominic Ford continue de garder le silence. Mais jusqu’à quand ?