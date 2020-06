Théo Ford a des choses à nous dire…

En retrait des tournages porno depuis trop longtemps à notre goût, Théo Ford ne manque pas d’apporter son témoignage sur cette industrie au regard de BlackLivesMatter. Il nous parle aussi de lui, de son couple… qui n’est plus. Nooooon…

Alors que l’actrice Lea Michele est accusée de harcèlement et de racisme sur le tournage de la série Glee (lire notamment ici), le journaliste américain Evan Ross Katz avait tweeté le 4 juin dernier sur le nombre d’acteurs et d’actrices noirs qui avaient été également les souffre-douleur de filles blanches, têtes d’affiche. Théo Ford lui a répondu en apportant ce témoignage édifiant sur la banalisation du racisme au sein de l’industrie X gay US : « Les studios (principalement américains) peuvent eux-mêmes discriminer en fonction de la couleur de peau. J’ai reçu un e-mail d’un grand studio où l’on me demandait spécifiquement si j’allais bien tourner avec une co-star noire ! Je pensais qu’ils plaisantaient car ça ne pouvait pas être un problème !… »

Aussi précieux que soit son témoignage, c’est un autre tweet posté le 10 juin qui a fait le plus réagir. Théo est à nouveau célibataire. Lui et son daddy Darren, c’est fini : « Je ne suis plus avec mon ex-fiancé. Pour plusieurs raisons, j’ai décidé de ne pas lui permettre d’avoir accès à ma vie et de la contrôler. Merci pour vos aimables messages d’amour et de soutien »

Nous sommes désolés de l’apprendre. Mais aussi délicieuse soit-elle, la vie avec l’autre n’est jamais simple…