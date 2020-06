Woody Fox a couché avec près de 5 000 personnes, car b***** c’est comme dire bonjour !

Dans une interview accordée au DailyTelegraph de Sydney, l’ex-exclusif de Falcon Studios Group aujourd’hui à la retraite, Woody Fox (31 ans), s’est confié sur ses dix années passées à être porn star. Il a notamment fait cette révélation : pour le boulot et dans le cadre de sa vie privée, il a couché avec près de 5 000 personnes ! 😉

« Près de 5 000 personnes » en 10 ans, c’est beaucoup. Et logique comme nous l’explique le beau mâle : « Habituellement, il n’y a pas une semaine sans que je n’ai pas de relations sexuelles avec plusieurs personnes. Parce que j’ai travaillé dans le porno et que pour moi le sexe n’est pas une union romantique, je le perçois différemment de beaucoup de gens. Pour moi, le sexe, c’est comme converser avec quelqu’un, sauf que là on utilise son corps. »

Comme on aimerait lui dire bonjour et poursuivre la conversation, corps à corps… 😉

– Photos : Hot, Raw and Ready! / Raging Stallion Studios

Sur l’industrie du X, il porte un regard qui, sauf exception, n’a rien de fantasmatique : « C’est loin d’être sexy ! Les scènes peuvent durer des jours. Le premier jour est centré sur la connaissance de votre co-star et la mise en pratique des positions sexuelles. Le lendemain, vous ferez toutes vos répliques et différents numéros d’acteur. Et le troisième jour, ce sera tout ce qui n’a pu être fait et des photos pour les couvertures et ce genre de choses. »

Notons que ce témoignage vaut pour les grosses productions pour lesquelles Woody Fox a travaillé. Pour les pornos purement de baise, une demi-journée, voire moins, suffit.

L’ex-porn star confirme une pratique qui s’est banalisée chez les hardeurs : l’injection de drogues, y compris du Viagra, pour être en mesure de bander pendant de longues périodes. Et Woody estime que la moitié des porn stars gays sont des hétéros attirés seulement par le gay à cause des rémunérations plus élevées que dans l’hétéro. La moitié serait des hétéros ? C’est beaucoup ! Quant à la mensuration de rigueur, un minimum de 20 cm est en principe requis ! Moins, s’abstenir. Vraiment ? Pas mal de power bottoms, versas et tops only aux USA, en France et ailleurs ont moins de 20 cm.

Acrobate spécialisé en numéros aériens, Woody Fox a pu montrer son savoir-faire dans quelques films porno, comme XXX- Fit !

– Photos : Falcon Studios