Les gardiens de prison ne font pas que mater ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 27 juin à minuit : Dirty Games (Bare-Staxus)

Jeunes et déjà si pervers ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Des gogoss qui n’ont peur de rien. Alex Candy promet dans le vice !!! 🙂



Dans son bureau, le col blanc Brad Fitt est entrepris par l’ouvrier Orlando White pour une séance de baise extra-contractuelle !

– Photos : Dirty Games / Bare-Staxus

Dans un donjon, le beau minet blond Milan Sharp flip-floppe avec un autre sémillant blondinet, Alex Candy. Ce dernier s’était déjà dilaté le cul avec un gode !

– Photos : Dirty Games / Bare-Staxus

Envie pressante entre le prisonnier Kris Wallace et le gardien Benjamin Dunn !

– Photos : Dirty Games / Bare-Staxus

Pulsions incontrôlables entre le prisonnier Sven Larson et le maton Rudy Bodlak !

– Photos : Dirty Games / Bare-Staxus

Dimanche 28 juin à minuit : Bumfuck Nowhere (HelixStudios)

Perdus dans les bois, trois minets tombent sur deux campeurs virils qui vont bien les niquer ! Un trio et trois duos avec capote.

Le manplus : Connor Maguire apparaît d’autant plus superbe de virilité qu’il dépiaute des minets sveltes, très en demande de sa grosse queue.



Les minets Scotty Clarke, Matthew Keading et Nicholas Reed sont au volant de leur cabriolet rouge pour passer un week-end de folie à Las Vegas. Mais ils se perdent dans un zone boisée après que la voiture tombe en panne. Alors que la nuit tombe, ils trouvent refuge dans une cabane pittoresque. Scotty s’ennuie et décide de prendre un peu d’air frais. Connor Maguire, un beau campeur roux et musclé, l’espionne et le séduit. Il baisera à fond le blondinet sous sa tente !

– Photos : Bumfuck Nowhere / HelixStudios

Dans la cabane, alors qu’il fait frais, Nicholas Reed essaie d’allumer un feu. Mais sans l’aide de ses amis, il abandonne et sort se vider la tête. Il tombe alors sur un campeur tatoué, Felix Warner. Ils engagent la conversation et Felix se propose d’aider Nicholas à allumer du feu. Bien sûr, le beau mâle a une autre idée dans la tête. Idée qui n’est pas pour déplaire à Nicholas avide de bonne queue !

– Photos : Bumfuck Nowhere / HelixStudios

Matthew Keading adore de faire enculer. Il a repéré Felix Warner et l’a suivi pour le retrouver sous sa tente. Le minet ne lui laisse pas le choix : il veut sa queue et il l’aura !

– Photos : Bumfuck Nowhere / HelixStudios

Cependant, Connor Maguire convainc Nicholas Reed et Scotty Clarke de lui montrer leur cabane. Quand Scotty s’endort enfin, cela donne à Connor l’opportunité qu’il attendait : s’enfoncer dans les entrailles de Nicholas. Quand Matthew Keading revient de sa virée sexe, Connor se fera un plaisir de l’enculer lui aussi ! Bouche ouverte, Matthew gobera se faisant la bite de son pote Nicholas !

– Photos : Bumfuck Nowhere / HelixStudios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.