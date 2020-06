Coup de cœur ciné de l’été : « Le Colocataire » de Marco Berger

En salles le 1er juillet, « Le Colocataire » sous un aspect d’abord âpre est un film lumineux, qui parle au présent d’une histoire d’amour à voir absolument. Nous l’avons vu pour vous et aimé.

Juan (Alfonso Barón) doit vite trouver un colocataire après le départ de son frère. C’est finalement Gabriel (Gaston Re), son collègue, qui emménage. Ce qui débute comme un arrangement innocent se transforme rapidement en attraction naissante, puis en passion…

Marco Berger filme au plus près les protagonistes et se concentre sur les visages, les regards esquivés, les gestes inaboutis. Les corps se frôlent dans le bus qui les ramène du travail, dans les couloirs de l’appartement. Par les portes entretaillées on surprend des fragments de peau nue, des gestes dont ne sait s’ils sont lascifs ou inconscients. Doucement, le cinéaste réussit à créer une tension brulante entre les deux hommes, perdus entre leur rôle à jouer auprès des collègues, de la famille ou des amis et une attirance qu’ils ne savent pas exprimer par des mots. On suit avec impatience cette séduction silencieuse et lors du premier contact, on est touché comme rarement au cinéma par l’érotisme de la scène, filmée avec une grande sensibilité. Mais jusqu’où leur relation peut-elle aller, jusqu’où vont-ils s’autoriser cette relation ?

Juan et Gabriel sont ouvriers et de nos jours en Argentine, ce milieu reste très machiste et l’idée de vivre son homosexualité au grand jour est impensable. Le réalisateur, Marco Berger nous dit :

« Si vous vivez dans une grande ville comme Buenos Aires et que vous venez de la classe moyenne, personne ne se soucie de votre sexualité. Et vous avez la possibilité d’être médecin ou artiste, de prendre vos propres décisions. Quand on est pauvre, on est obligé de faire des choses qu’on ne veut pas forcément, comme fonder une famille, avoir des enfants… Si on ne peut pas choisir notre travail, comment choisir notre façon d’être ? »

Le 6eme film de Marco Berger à été présenté en première mondiale au « Queer Screen Mardi Gras Film Festival » de Sydney en février 2019 et à aussi valu au beau et ténébreux Gaston Re, le prix d’interprétation lors du festival « Chéries Chéris » à Paris. En France, le film sortira le 1er Juillet.

Et pour mieux vous convaincre, nous vous proposons de voir la bande annonce.