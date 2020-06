Quand plus de 20 cm plantés dans le corps ne tuent pas, mais rendent plus fort, car plus épanouie, c’est toute cette semaine sur PinkX (29 juin – 5 juillet)

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme.

Lundi 29 juin à minuit : Minets Dispos pour Belles Queues (FrenchTwinks)

Les minets de chez FrenchTwinks ne sont pas des anges et quand ils ont envie d’une grosse bite, ils sont prêts à tout pour l’avoir très dure et déchirante !!! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Impossible de résister au charme et au savoir-faire des modèles du label français spécialisé minets. Rappelons que Baptiste Garcia est malheureusement décédé en mai 2019.

Le bouillant Paul Delay et l’adorable Gabriel Lambert sont en sous-vêtement dans leur lit et regardent la télé avant de dormir. la proximité des deux corps quasi nus va toutefois retarder l’heure du coucher…

En jock-strap et caméscope à la main, Baptiste Garcia croise Gabriel Lambert dans les studios de FrenchTwinks. Baptiste se fait un plaisir de montrer quelques images qu’il a tourné à Gabriel. La vue du petit cul de Thomas excite fortement Gabriel qui commence à embrasser Baptiste…

Abel Lacourt et Gaetan Phoenix passent la soirée ensemble à regarder un film d’horreur. Si Gaetan n’est pas effrayé par les fantômes et autres créatures diaboliques, Abel, lui est totalement terrifié. Le minet sursaute, se cache les yeux et enfonce ses ongles dans la cuisse de Gaetan qui trouve ça plutôt mignon…

Alors qu’Alexis Tivoli est totalement absorbé par son jeu vidéo, son colocataire Célian Meyer s’ennuie en attendant son tour. Le jeune minet essaye plusieurs fois de déconcentrer Alexis et d’attraper la manette mais rien n’y fait. La patience de Célian à des limites et s’il a envie de jouer aussi c’est plutôt à un autre jeu…

Mardi 30 juin à minuit : An Investor Calls (UKHotJocks)

Miles et Jacob Cunningham (Leander et Kayden Gray), un couple propriétaire d’un manoir réputé pour ses soirées et week-ends de débauches, recherchent un investisseur. Tout est fait pour que le visiteur du jour, Harrison Mitchell (Jack Taylor), soit séduit et mette de l’argent. Le couple peut compter sur l’aide de leur jardinier Sam (Leon Teal) et de leur tout nouveau garçon d’écurie Jasper (Gabriel Phoenix). Un trio et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un porno cinématographique ! Il y a une histoire avec des liens entre les scènes. Le trio Gabriel Phoenix, Kayden Grey et Leander est excellent ! Leon Teal a des tatouages spectaculaires.

Nouveau garçon d’écurie du manoir, Jasper (Gabriel Phoenix) est très bien accueilli par le jardinier Sam (Leon Teal)…

L’investisseur Harrison Mitchell (Jack Taylor) arrive dans le manoir. Miles Cunningham (Leander) lui fait le tour du propriétaire en lui offrant son cul en prime…

Jacob et Miles Cunningham (Kayden Gray et Leander) font plus ample connaissance avec Jasper (Gabriel Phoenix), leur nouvel employé…

Le lendemain. Pas de nouvel du contrat. Les Cunningham sont énervés. Pour se calmer, Jacob (Kayden Gray) va courir. Quand il tombe sur Harrisson (Jack Taylor) qui se prélasse dans le Jacuzzi, il y va franco : « Signe ! » L’autre lui répond : « Suce et encule-moi ! »…

Pervers, Miles Cunningham (Leander) montre au jardinier les image de la vidéo surveillance où on le voit se faire enculer par le nouveau garçon d’écurie. Sam (Leon Teal) a deux options : se faire virer ou être « open »…

Mercredi 1er juillet à minuit : About Last Night (Falcon Studios)

Les enterrements de vie de garçon peuvent être surprenants et cette nuit à Las Vegas va virer très cul ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Du très bon Falcon. Un scénario bien agencé qui réadapte celui de la comédie qui avait cartonné au box office : Very Bad Trip. C’est aussi le film qui fait se rencontrer Brent Corrigan et JJ Knight. Ça avait tellement bien coller entre eux qu’ils sont tombés amoureux. Malheureusement, le couple s’est définitivement séparé.

Quand le strip-teaseur Topher DiMaggio vient chauffer notre bande de potes en villégiature à Vegas, ils sont tous très excités. Ryan Rose un peu plus que les autres car c’est lui qui finit par se cambrer pour accueillir les coups de reins de Topher !

Sebastien Kross est sorti prendre l’air. Colt Rivers le rejoint et lui propose d’aller à sa chambre d’hôtel…

Jacob Peterson, qui s’ennuie, quitte le groupe pour rentrer à l’hôtel. Pour se faire il prend le mini-bus qu’ils ont loué. Le chauffeur, Alex Mecum, saura lui apporter de la gaité et plus encore…

Après une soirée où il ne sait plus trop bien ce qui s’est passé, JJ Knight ne fait rien de mieux – pour finaliser l’enterrement de sa vie de garçon – que de coucher avec l’un de ses potes, Brent Corrigan…

Jeudi 2 juillet à minuit : Atomix Blond (RidleyDovarez)

Tous les mutants dotés de super-pouvoirs ne sont pas comme les X-Men ou la Confrérie des mauvais mutants. Certains n’ont pour motivation que le sexe ! Un trio et deux duos avec capote.

Le pinkplus : Le film français de 2018 qui marqua le retour devant les caméras de la super porn star française Jordan Fox ! WOAW !! Ce qu’il en fait baver à David Valentin !!! Le casting s’honore aussi de la présence d’Eden Frost toujours aussi délirant chez Ridley Dovarez, du fringuant Britannique Gabriel Phoenix et du bel Asiatique Ryu Forestin. Quant au scénario, il rend compte de l’attachement du réalisateur au fantastique et contribue à une visibilité transgenre grâce au personnage d’Atomix Blond.

Atomix Blond, jeune mutante au pouvoir androgyne, devient Gabriel Phoenix quand elle se transforme en homme. Après avoir échappé à des assaillants, elle cherche à joindre Jordan Fox dit Demolition Ass. C’est un mutant capable de procurer des orgasmes féminins aux hommes qu’il pénètre analement. Dans un baisodrome, il est d’ailleurs en train de s’occuper de David Valentin…

Atomix Blond (sous sa forme virile) et Sugar Slide (Ryu Forestin) rejoignent Demolition Ass pour le prévenir d’un danger imminent : une organisation secrète dirigée par le mégalo Candy Boy, alias Eden Frost, veut s’emparer de lui pour en extraire son ADN et créer un jus de synthèse commercialisé à grande échelle. Demolition Ass décide de donner un peu de ses pouvoirs et de ceux de Ryu pour qu’Atomix Blond puisse l’affronter. Ce transfert d’énergie appelle forcément au sexe…

Face-à-face puissant entre Sugar Boy et Atomix Blond…

Vendredi 3 juillet à minuit : Le perdant donne son cul (FrenchTwinks)

Un titre qui ne dit pas tout, car à qui perd gagne aussi ! Deux duos et une partouze avec capote.

Le pinkplus : Justin Leroy est très mignon. Ethan Duval est très expressif, très ouvert !

Le petit Jules Laroche mesure sa force avec notre athlète Chris Loan lors d’un bras de fer. Le match est déséquilibré et l’enjeu est important puisque le perdant promet de donner son cul au gagnant !

Justin Leroy offre un petit massage au jeune Ethan Duval pour lui souhaiter la bienvenue !

Ethan Duval, Doryann Marguet, Lucas Bouvier, Alexis Tivoli et Enzo Lemercier partouzent pour fêter la nouvelle année. Ethan s’y fera gang-banguer !

Samedi 4 juillet à minuit : Baiseball et boules à baiser (DiableX)

Quatre mecs hyper sexe : Doryann Marguet, Ludwig, Thom Eros et Brian Mercier. Trois duos made in Belgium avec capote.

Le pinkplus : Le premier tableau avec Ludwig et Doryann Marguet est particulièrement torride !

Dimanche 21 octobre à minuit : BBC Obsession (NextDoorEbony)

BBC pour Big Black Cocks ! Sans commentaire ! Quatre duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Un casting multiethnique avec quelques détournements de clichés. Il y a en effet aussi du BWC pour Big White Cocks !

Dylan Henri et Bam Bam se font face. Leur langue se croise, leur bite se touche, ils on faim l’un de l’autre…

JP Richards totalement soumis à Caleb King…

Brandon Jones kiffe Leo Brooks et la réciproque est vraie. Le cul cambré et l’anus palpitant, Brandon jouit de faire jouir Leo…

Rentré de la salle de gym, Rio salive de retrouver Aston au lit…

