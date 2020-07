« Le Prince et le Chevalier » ou comment un livre pour enfant fait son petit buzz.

Quel gay, quand il était petit garçon, n’a pas trouvé bien séduisants les galons dorés du prince de Cendrillon ? Le public demande que la princesse Elsa de Frozen soit lesbienne. Disneyland Paris lance une pub où un homme chante « Un jour mon prince viendra ».

Le monde s’ouvre à toutes les formes d’amour. Aujourd’hui un joli petit livre raconte une belle histoire d’amour et d’acceptation. Un conte de fées tout simple qui fait plaisir.

«Le Roi et la Reine aident leur fils, le prince, à trouver une femme parmi les jeunes filles du royaume, mais il ne s’intéresse à aucune. Après de longues délibérations, le prince décide de quitter le royaume pour réfléchir à son avenir. Pendant son absence, un dragon menace la ville et la famille royale. Arrive un chevalier qui va aider le prince à vaincre le dragon. Là, ils réalisent qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Le Roi et la Reine sont heureux parce que leur fils a trouvé le véritable amour. »

Sous le titre original « Prince & Knight » , le livre écrit par Daniel Haack et illustré par Stevie Lewis rencontre un joli succès mérité et attire = aussi les foudres des conservateurs comme ce pasteur de Calvary Chapel Mountain Highlands USA qui croit judicieux d’expliquer : « En tant que père de quatre garçons, je sais que mes garçons aiment les princes, les rois et les dirigeants. Ils aiment les chevaliers en armure brillante et ils imitent ces hommes en les jouant en jouant. Ce livre est une tentative délibérée d’endoctriner de jeunes enfants, en particulier des garçons, dans le mode de vie LGBTQA. »

Eh oui, nous sommes en 2020, le monde a évolué, on a enfin compris que l’amour n’a pas de genre alors il était temps de voir les contes évoluer aussi. Un joli cadeau à faire, bien écrit et joliment illustré. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies en ligne où en boutique.

Daniel Haack

40 pages

Éditeur : Scholastic (01/01/2020)