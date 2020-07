Alam Wernik peut compter sur le soutien d’Arad Winwin

Tout heureux de s’installer au début du mois de juin dans une belle propriété à Las Vegas, Alam Wernik a vite déchanté. Le 17 juin dernier, la porn star multiawardisée a révélé que la veille on s’était introduit chez elle pour lui voler plus de 14 000 dollars. Le pulpeux Brésilien espère que grâce aux caméras de sécurité et à la diligence de la police le, la ou les coupables seront vite appréhendés et son argent restitué.

Au bord des larmes, Alam peut toutefois compter sur la présence de son très proche confrère – et lover ? – Arad Winwin. C’est Beaux Banks, qui de passage à Las Vegas – chez Alam ? – nous l’apprend incidemment par ce tweet daté du 21 juin : « Qui est à Vegas? Je m’ennuie ferme. Arad et Alam se sont endormis et font la sieste. » La sieste après l’amour ? On veut le croire !!! 😉