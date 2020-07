À la queue leu leu, on s’éclate toute cette semaine sur PinkX

Le meilleur de PinkX est à voir et à revoir jusqu’à la rentrée de septembre.

Lundi 6 juillet à minuit : Drive Shaft (Raging Stallion Studios)

Les garages sont réputés pour leurs mécaniciens virils qui transpire le sexe par tous leurs pores. Quatre duos.

Le pinkplus : On en rougit de le dire mais Tegan Zayne est l’un des acteurs les plus expressif et salope du moment ! Son duo avec Sean Zevran est top !!!

Dans le garage, Sean Zevran passe devant un véhicule ou un mec penché laisse apparaître le haut de son cul poilu : c’est celui très inspirant de son collègue Tegan Zayne…

– Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Ricky Decker se fait surprendre par Johnny V. en train de se branler. Le blond lui demande s’il a besoin d’un coup de main…

– Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Boomer Banks s’est glissé sous la voiture et demande à Bruno Bernal de lui passer des outils. Mais Bruno n’écoute pas tant il est focalisé sur la grosse bosse qui déforme l’entre-jambe de Boomer…

– Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Logan Moore vient chercher sa voiture. Jimmy Durano fignole quelques détails ce qui a le don d’énerver le client. Jimmy ne se laisse pas faire…

– Photos : Drive Shaft / Raging Stallion Studios

Mardi 7 juillet à minuit : Espagnols à Cruncher (CrunchBoy)

Jess est parti en Espagne pour filmer des mecs qui ont le sexe pour Dieu ! Cinq duos.

Le pinkplus : Les modèles espagnols n’en finissent pas de nous faire fantasmer. CrunchBoy est bien inspiré d’y avoir recours ! Avec comme conséquence de devenir un label spécialisé « beaux mecs virils » comme Raging Stallion ?

Carlos Morgan se fait baiser à fond par son mec dans la vraie vie, Max Duran…

– Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

Le très sexe Issac Eliad défoncé par le tout aussi sexe Dani Bash !

– Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

Ares Camacho se fait caster par le beau Aday Traun …

– Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

Bisexuel, Axel Max adore être passif avec les mecs. Jean Fabre en profite à donf !!!

– Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

la porn star Andrea Suarez propose à Jess de le filmer en train de se faire une autre porn star, le sexy minet Cory Prince…

– Photos : Espagnols à Cruncher / CrunchBoy

Mercredi 8 juillet à minuit : Gimme Moore (JakeJaxson-CockyBoys)

Toujours autant de passion et de sexe ! Quatre duos.

Le pinkplus : Josh Moore, l’ex de Logan Moore, est extrêmement séduisant et bon baiseur. Quant au duo Arad Win Win / Ollie, il est excellentissime grâce à sa tension sexuelle qu’accentue une lumière contrôlée. À marquer de 5 étoiles !!!

Cory Kane craque pour Josh Moore et celui-ci, charmeur, lui répond qu’il est la meilleur vue de la ville…

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Le très sexy Arad Winwin est au petit soin pour le beau et sensuel Ollie…

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Taylor Reign fantasmait grave sur Alex Mecum. Celui-ci adore la forme du visage de Taylor et son joli cul…

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Ballade romantique entre le brun Liam Emerson et le blond Luca Beckham. De retour chez eux, le besoin de s’emboîter l’emporte sur tout !

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Jeudi 9 juillet à minuit : Jail Break (TitanMen)

Dans cette prison, les matons exercent leur autorité avec – parfois, souvent, passionnément -, des abus. Trois duos.

Le pinkplus : Le rapport de force entre détenus et surveillants est un incontournable dans le porno. Le fantasme peut alors nous faire croire que la prison est un paradis pour tout homo et bi en manque. Hum… Pas sûr que ça se passe aussi bien en vrai, avec des mecs top comme dans Jail Break !

Le gardien Hunter Marx soumet à ses pulsions le prisonnier Drake Jaden…

– Photos : Jail Break / TitanMen

En fuite, les taulards Tommy Defendi et Brendan Patrick prennent le temps de satisfaire leur envie de bite…

– Photos : Jail Break / TitanMen

Un autre évadé, Eric Nero, est rattrapé par Jesse jackman. Ce dernier n’est vraiment pas content et Eric va le sentir aux coups de reins revanchards que Jesse lui réserve !

– Photos : Jail Break / TitanMen

Vendredi 10 juillet à minuit : Making Rent (NakedSword)

Vivre dans les grandes villes coûte cher car il faut s’acquitter de loyers bien souvent exorbitants. Alors on est prêt à tout pour améliorer ses finances : être homme de ménage, faire du strip, aider au bar ou encore faire un plan webcam. Quand on est courageux, terriblement sexy et très doués pour le cul, les problèmes d’argent appartiennent vite au passé. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Le trio Jason Vario/Pierce Paris/Rikk York ! Ces trois-là sont vraiment faits pour la baise. L’intégralité de leur anatomie ne semble dédiée qu’à susciter l’envie et procurer du plaisir !!! La scène a d’ailleurs gagné le prix de la meilleure partouze aux PinkX Gay Video Awards 2019. Jackson Fillmore ! Lui aussi est hyper-sexe avec ses cheveux longs, sa barbe et sa décontraction naturelle. Quant à Teddy Bryce, il est impossible de ne pas le remarquer avec ses spectaculaires tatouages.

Teddy Bryce débarque chez Brian Bonds pour faire le grand nettoyage de la maison. Il commence par la cuisine et, comme il fait chaud, il retire son débardeur. Ses tatouages renforcent toute l’attention que lui portait déjà Brian…

– Photos : Making Rent / NakedSword

Jackson Fillmore et Ashley Ryder sont en mode cam et les rentrées de voyeurs n’arrêtent pas, ce qui va chauffer encore plus les deux mecs. Et après avoir enfoncé un gode dans le cul d’Ashley, Jackson l’encule !

– Photos : Making Rent / NakedSword

Rikk York est fauché. Il faut qu’il travaille. Une petite annonce décrit un poste compatible avec son CV : assistant de production dans un porno gay. Un rendez-vous est pris dans la foulée mais quand il arrive, un des trois modèles pour la scène de partouze fait défaut. Rikk est-il prêt à le remplacer ? Il n’hésite pas longtemps tant les deux modèles qui lui font face sont appétissants : Jason Vario et Pierce Paris…

– Photos : Making Rent / NakedSword

Josh Milk est un migrant sans-papiers. Il ne parle pas bien anglais et est SDF. Colton Grey lui propose de gagner quelques dollars en lui donnant un coup de main pour le ménage. Le ménage ne sera pas leur seule occupation…

– Photos : Making Rent / NakedSword

Samedi 11 juillet à minuit : Mondial 2 (BravoFucker)

LA seule coupe du monde qui nous intéresse vraiment ! Quatre duos.

Le pinkplus : Pablo Bravo aime le cul tout en nous offrant un casting international réjouissant. Le cagoulé Boseda originaire d’Afrique noire – et monté 26 cm ! – déchire Sophia, un minet beur très joli, très anal. Ramses, le viril et tatoué Libanais, s’enfonce brutalement dans le doux et délicieux Mexicain Danny Azcona. L’Espagnol TTBM Koldo Goran fait gémir du cul de Flo Carrera. Quant à Guillaume Wayne et à sa très grosse bite française, ils soumettent impitoyablement le beau Japonais Yoshi Kawasaki. À noter que Guillaume Wayne et Danny Azcona sont en couple dans la vraie vie.

Dimanche 12 juillet à minuit : Promotion canapé (MackStudio)

Olan Barkev, Billy Bouc, Tony Gomez et Nicky Bus passent à la phase casting sous la direction et les coups de queue de Mack Manus ! Ils donnent tout ce qu’ils peuvent et sont à la hauteur ! Quatre duos.

Le pinkplus : Actif avec Billy Bouc et passif avec Mack Manus, le barbu au crâne rasé Olan Barkev crève l’écran !

