La Drag Queen superstar Drag Monét X Change vient de sortir la « protest song » de l’été « 

Publié cette semaine dans le cadre des festivités de NYC Pride, «March» dénonce les meurtres de policiers, la transphobie et le racisme en proclamant : « ressentez la fierté dans votre cœur ».

Cette année, nous vivons formidable rencontre entre « Black Lives Matter » et la Fierté et je pense sincèrement que cela change le monde. »

La plupart des symboles de la lutte pour la cause LGBTQI+ et du mouvement « Black Lives Matter », les rainbow flags, les poings levés et les pancartes de protestation se retrouvent dans le clip qui n’en reste pas moins festif et dansant.

Monét est surtout connue pour sa présence sur la saison 10 de RuPaul’s Drag Race et pour avoir remporté la saison 4 de RuPaul’s Drag Race: All Stars.

«Tout ce que nous devons faire, c’est garder l’énergie et marcher! Regardez et faites entendre votre voix! Ma part des ventes va directement aux services qui profitent à notre famille qui s’identifie aux nouvelles couleurs de notre drapeau ».

On regarde et on marche et on danse.

You go girl !