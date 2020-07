Dakota Payne est la toute première Miss Pineapple de l’histoire du concours !

« Car personne ne devrait se retrouver seul ! » Service gratuit de soutien et de thérapie pour toute personne travaillant dans l’industrie du sexe, Pineapple Support vit de dons. Ceux-ci proviennent de boîtes de production porno, de marques de sex-toys, de diffuseurs… et de particuliers. À l’initiative d’un des membres du conseil d’administration de Pinapple Support, à savoir Tim Valenti, le big boss de Falcon Studios Group/NakedSword, il a été organisé une collecte de fonds originale via le sponsoring du tout premier concours Miss Pineapple. Huit porn stars concouraient ainsi au titre le dimanche 5 juillet : Levi Karter, Jack Hunter, Diego Sans, Steven Lee, Dakota Payne, Beaux Banks, Calvin Banks et Avery Jones. Le gagnant est le très séduisant Dakota Payne. Sous son alter ego drag Gemini Dai, il s’est illustré dans une vidéo émouvante, très en phase avec #BlackLivesMatter…

« Je n’arrive pas à le croire. Je suis la toute première Miss Pineapple. Merci aux juges et à mes amis qui m’ont aidé dans ma performance : Calvin Banks, Adrian Hart, Cart G, Devin Franco, Sister Roma, mr Pam, Marc MacNamara, The Vixen, NakedSword… »