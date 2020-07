Certains l’aiment ultra hot cette semaine sur PinkX !

Le meilleur de PinkX est à voir et à revoir jusqu’à la rentrée de septembre.

Lundi 13 juillet à minuit : Skuff – Rough Trade 1 (Hot House)

Dans un donjon, des maîtres et esclaves sans inhibition se succèdent. Quatre duos.

Le pinkplus : Du fetish esthétisant et musclé !

Austin Wolf, en maître cuir sévère, prend le commandement de son sous-fifre, Micah Brandt…

– Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

Ligoté et les yeux bandés, Brendan Phillips se soumet totalement aux désirs de Jordan Cleary et de son zob puissant…

– Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

Sebastian Kross domine Griffin Barrows qui n’attend que ça et finira baisé sur un sling !

– Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

Enfermé dans une cage tel un molosse, Derek Bolt appartient corps et âme à son maître Jimmy Durano. Sorti en laisse, il se fera troncher sans ménagement sur un sling !

– Photos : Skuff – Rough Trade 1 / Hot House

Mardi 14 juillet à minuit : Take Him From Behind (BlakeMason)

L’Angleterre est une île riche en mecs affamés de grosses bites ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : BlakeMason nous en donne plein la vue avec ce film très chaud et très bad boyz

JackTaylor saute Kris Blent !

– Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Chris Jansen baisé par David Paw et Dmitry Osten !

– Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Le brun barbu Sam Wallis sodomisé par le blond barbu Gabriel Phoenix !

– Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Mickey Taylor s’offre aux puissants coups de reins de Daniel Johnson !

– Photos : Take Him From Behind / BlakeMason

Mercredi 15 juillet à minuit : Services (très) rapprochés (GayFrenchKiss)

Installateur de matériels TV, Logan est chez un client, Francesco, qui a quelques problèmes. Professionnel, Logan trouve la solution et s’acquitte en plus d’autres vérifications très profondes Quand à la fin de leur baise on sonne à la porte, nos deux mecs se remettent à cheval pour un trio… Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un film amateur français enthousiasmant par son casting et le fantasme du réparateur TV bien mis en valeur par un scénario crédible et des baises excitantes.

Jeudi 16 juillet à minuit : The Gay Simple Life (NakedSword)

Josh Moore et Calvin Banks, deux super star du porno, quittent leur confort urbain pour vivre dans l’Amérique rurale et y goûter LA VIE SIMPLE VERSION GAY. Dès leur arrivée à Tulsa, en Oklahoma, ils apprennent qu’ils vont devoir partager une chambre avec des lits superposés et qu’ils seront testés chaque jour lors de challenges par les locaux gays et d’autres stars du porno comme Ricky Larkin, Cade Maddox ou Dakota Payne. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Parodie géniale de The Simple Life, la fameuse real TV avec Paris Hilton et Nicole Richie. Une intro de 12 minutes sympa où Joss et Calvin sont d’insupportables folles de chez folles ! Trop bien !!! Quant aux scènes de cul, elles sont sont d’autant plus crues qu’elles sont filmées en éclairage « naturel ».

Le viril Ricky Larkin, en routier baiseur, entraîne Calvin Banks à l’intérieur pour le bourrer en veillant bien à lui lécher les pieds ! Au final, il fera aussi goûter à son sperme délicieux !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Un initiation à la pêche pour Josh Moore qui se finit à l’arrière d’un pick-up, le gros sexe de Cade Maddox bien planté en Josh !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Après une expérience dans les cuisines pour faire des cupcakes avec le superbe et ultra hot Dakota Payne, Josh Moore va lui garnir royalement le cul…

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Josh et Calvin font un show en drag-queens au LA RUES ! Puis Calvin et Dakota se retrouvent dans la loge. Dakota aura droit à la très grosse bite de la super porn star !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Vendredi 17 juillet à minuit : HHSN : Exposed (Hot House)

Après les interviews et séances photo, les sportifs promus par le média HHSN (HotHouseSportsNetwork) ne se contentent pas de montrer leurs beaux muscles d’athlètes. Ils exhibent aussi leur cul, leur bite et leur façon de baiser entre hommes ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Parodie porno gay des coulisses des séances photo du fameux Body Issue annuel du magazine de sport américain ESPN, HHSN : Exposed témoigne aussi et surtout du tournant bareback qu’a pris en 2018 le géant du porno gay US Falcon Studios Group. En mai son label Raging Stallion sortait son premier film sans capote et fin août, c’était un autre de ses studios, Hot House, à faire de même avec HHSN : Exposed.

Le champion de natation Michael DelRay pénétré profond par Jackson Traynor !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Skieur émérite, Roman Todd s’immisce dans les orifices glissants d’Aston Springs !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Footballeur star, Devin Franco a un corps qui excite grave le viril Manuel Skye !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Autre champion de foot, Dante Colle ne peut lui non plus résister au cul bombé de Devin Franco…

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Boxeur, Justin Matthews improvise un flip-flop avec un autre boxeur, Brandon Evans !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Samedi 18 juillet à minuit : Dear Friend (LucasKazan)

Ettore Tosi et Marco se remémorent leurs meilleurs coups, l’un aux aux USA, l’autre en Italie…

Le pinkplus : L’iconique modèle de LucasKazan Ettore Tosi s’est offert un trip aux USA pour tourner avec les sémillants Dante Colle et Casey Everett. Marco est TTBM et très sexy. Ses partenaires sont aussi de tout premier choix.

Ettore Tosi saute le joli Casey Everett !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

Marco et le barbu Max Duro. Ce dernier se soumet facilement à la grosse bite de Marco !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

Ettore Tosi et Dante Colle, deux bisexuels sans peur et sans complexe !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

Et c’est au tour d’Angel Cruz d’avoir droit au gros sexe de Marco !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

Dimanche 19 juillet à minuit : Zack & Jack Make A Porno (Falcon Studios)

Lorsque Jack (Wesley Woods) quitte son emploi le même jour où son colocataire Zack (Woody Fox) est mis à pied, les deux réalisent qu’ils doivent au plus vite gagner de l’argent. Après avoir réfléchi sur de nouvelles carrières presque impossibles à concrétiser, ils décident de tourner un film porno. Ils rameutent leurs copains les plus sexy et ça tourne ! Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Hum… Quel casting ! Que du bon ! La prestation de Wesley Woods dans ce film lui a valu de gagner par deux fois le prix du meilleur acteur : aux GayVN Awards 2019 puis aux Grabbys 2019 !!!

Lorsque JJ Knight se présente sur le plateau pour tourner la première scène, il a besoin d’un moment pour se durcir la bite. Jack (Wesley Woods) intervient pour donner un coup de main. Mais JJ a besoin de plus qu’une simple branlette…

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Zack (Woody Fox) se retrouve seul sur le plateau avec Alam Wernik. Celui-ci est un blond pulpeux dont le corps lisse invite à le traiter comme une poupée gonflable qui dit toujours « oui« …

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

En voiture, Jack (Wesley Woods) et Alam Wernik vont chercher de la nourriture. Sur le parking d’un fast food, ils commencent par s’empiffrer de la queue de l’autre. Il n’y a pas mieux qu’une bite en apéritif !

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Pierce Paris et le caméraman Quin Quire s’éloignent du reste du casting et de l’équipe technique pour se retrouver à l’arrière d’un van. Le très gros sexe de Pierce va faire fureur dans les entrailles de Quin !

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Lorsque le modèle québécois Skyy Knox quitte le plateau suite à une dispute, Zack (Woody Fox) fait vraiment tout pour le consoler…

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

