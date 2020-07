le Sauna IDM vous parle

Send an email

Toujours à la pointe dans le service, Stéphane de IDM sait chouchouter ses clients et si le sauna est ré-ouvert et propose toutes ses activités sérieuses (la gym) et autres (voir à l’étage !), il n’en oublie pas pour autant les mesures de sécurité liées au Covid.

Mais un long texte est moins instructif qu’une bonne vidéo, ça tombe bien, elle existe ! La voici

IDM Sauna

4 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris

Tous les jours midi/minuit

Infos et images et tarifs :

http://www.idm-sauna.com/