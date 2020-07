On crie, on ronronne, on gémit de plaisir toute cette semaine sur PinkX (20 – 26 juillet)

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme.

Lundi 20 juillet : Les délires lubriques de Thiago Monte (BrutDeSexe)

Le titre du film décrit parfaitement la perversité de Thiago Monte le bien monté. Il aime les culs, tous les culs. Un vrai bon coup !!! Un trio, deux duos sans capote et un solo.

Le pinkplus : Thiago Monte !

De passage à Paris, le peu farouche Pan Bash se fait ramoner le cul par Thiago Monte et David Valentin !

Théo Brüssels a beaucoup de talents dont celui d’être prof de Yoga. Pour vous ouvrir tous vos chakras, il n’hésite pas à sortir sa baguette magique. David va aspirer les énergies de Théo par tous les trous !

Jérome James kiffe à mort les grosses bites alors quand il retrouve Thiago Monte, pas de doute, il y a de quoi satisfaire son envie de sexe !

Thiago Monte en solo mode « Emmanuelle »…

Mardi 21 juillet à minuit : Raw Volume 6 : Balls Deep (CockyBoys)

Les passifs adorent quand les couilles de leur partenaire cognent lourdement contre leur cul ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Pas mal de nouvelles têtes chez CockyBoys !

Nico Leon dévoile cinq secrets avant de se faire baiser par Ben Masters !

Wess Russel confie qu’il est de plus en plus à l’aise avec sa sexualité. Ricky Roman – qui a quelques années de tournages X -, va bien le bourrer !

Clark Davis, 26 ans, rêvait de faire du porno ! Pour sa première scène chez CockyBoys, Taylor Reign est là pour prendre soin de lui…

Assis dans un fauteuil, Calvin Banks demande à Damian Grey de s’approcher de lui, à quatre pattes. Puis il lui bande les yeux et lui ordonne de lui sucer la queue…

Mercredi 22 juillet à minuit : Markus Kage : First Time (Masqulin)

Markus Kage est une vrai baraque, toujours puissant, parfois barbu et poilu, parfois barbe courte et torse rasé. Hetéro, il découvre tout le plaisir qu’il y a à copuler avec un ou plusieurs autres hommes. Deux trios et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Markus Kage ! Un fantasme vivant !!! La double pénétration du regretté Jay Dymel. Igor Romani est un passif parfaitement réceptif au super viril Ryan Bones !

Boxeur, Markus Kage a un besoin urgent d’argent. Son entraîneur lui propose de mater deux mecs, Jay Dymel et Ryan Stone. Ceux-ci veulent baiser pendant qu’un homme les mate. Markus donne son accord…

Jay Dymel et Ryan Stone rappellent Markus Kage dans l’espoir d’une deuxième partie plus impliquante. L’hétéro dit « OK », ce qui donnera lieu – entre autres – à la double-pénétration de Jay !

Markus Kage croise dans la rue son pote Ryan Bones, un hétéro hyper viril qui est lui dans le porno gay depuis deux ans. Ils discutent et décident de faire un tour dans un sex-shop. Le vendeur Igor Romani est très craquant. Ryan flaire la belle bouche et le bon cul à limer…

Cependant, Markus Kage est descendu dans le sex-shop et y trouve Alex Mecum, yeux bandés et cul offert. Dés lors qu’il s’agit de tirer son coup, un hétéro ne dit jamais non à un trou à dispo !

Jeudi 23 juillet à minuit : Fluffer (Chauffeur d’acteurs) (HPG)

Sur un tournage porno, un minet est testé comme fluffer. Il sait tellement bien s’y prendre que ça filme… Un trio et un duo sans capote.

Le pinkplus : Bonne prod amateur de HPG. Les deux scènes sont hyper excitantes !!! Le new cumer Limesnip est extrêmement mignon !!!

HPG demande à Limesnip s’il sait ce qu’est un fluffer et le fait passer à la pratique en lui demandant de pomper la grosse bite d’Aurélius. Le bogoss est ensuite analement troué dans des poses acrobatiques !

Jeff (alias Maxence Angel) tourne son premier film comme réalisateur avec Manuel (alias Enzo Akira) et Hugo (alias Germain). Il demande des conseils à HPG…

Vendredi 24 juillet à minuit : Max In The City (Falcon Studios)

Après 10 ans d’absence, Max Adonis revient dans sa ville de San Francisco. Il est super excité quand il découvre toutes les nouvelles choses et les nouveaux mecs. San Francisco est devenu le Paradis dont il rêvait. Quatre duos avec capote + un duo qui consiste en des fellations.

Le pinkplus : Le new cumer Max Adonis en vedette. Avant-dernier film du regretté Dave Slick.

La première personne que vient voir Max Adonis est Seth Santoro. Ils ne se sont pas revus depuis 10 ans. Ils ont des choses à se raconter…

Roman Todd débarque à San Francisco et prend une chambre chez le charmant Lucas Leon. L’attraction est immédiate…

Max Adonis se fait livrer une pizza… et une bite à sucer ! Celle musclée de Tyler Roberts !!!

Cade Maddox cherche un appart. L’agent immobilier Dave Slick lui offre une super affaire…

Max Adonis rentre de l’épicerie quand il s’arrête pour dire bonjour au voisin Skyy Knox. Skyy invite Max à découvrir la vue du quartier de son appartement. En effleurant le cul ferme de Max s’opère une attirance irrépressible…

Samedi 25 juillet à minuit : Swim Meat (Hot House)

Les nageurs sont connus pour leurs corps et leurs maillots serrés qui laissent deviner des très beaux moceaux. Trenton Ducati est au commande d’une équipe de neuf étalons qui n’ attendent qu’une chose : que l’on s’occupe d’eux ! Un trio et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : La double-pénétration de Danny Gunn ! Un casting de beaux mecs, avec en prime la très grosse bite de JJ. Knight qui fait toujours des merveilles !!!

Le très séduisant métis Remy Cruze a une douleur à la jambe qui remonte dans le dos. Le masseur Cade Maddox va s’occuper de son cas…

Le beau tatoué Danny Gunn sympathise tant avec J.J. Knight et Johnny V. Il est OK pour se faire double-pénétrer…

Le sublimissime Sean Maygers sort de la douche, la bite en érection, quand il tombe sur Casey Jacks. Ce dernier cherche son mec. Sean va vite le lui faire oublier !!!…

Après quelques longueurs dans la piscine, une pause cul s’impose pour le sémillant Casey Everett. Il trouve grosse bite à son trou en la personne de Cade Maddox…

Le classieux Hoss Kado et le TTBM JJ. Knight sont au bord de la piscine quand Hoss attire l’attention de JJ…

Dimanche 26 juillet à minuit : Ébats en plein air (GayFrenchKiss)

Ces mecs sont exhibs et ne pas se connaitre n’est pas un problème dès lors qu’il s’agit de baiser en plein air ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Fantasme des plus courus, la baise en extérieur est incarnée par des mecs sexy !

Pour un casting chez GayFrenchKiss, Lucas dit aimer les hommes bruns, virils et imberbes. Le TBM Logan ne peut que lui plaire !

Renaud et Romuald se croisent, se plaisent et baisent. Après avoir éjaculé, ils partent chacun de leur côté.

Une maison, un jardin et Thomas Iculisma qui se la joue total exhib afin de faire venir à lui son voisin, Ethan…

