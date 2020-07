mr. Pam, la réalisatrice multiawardisée du X gay US, quitte NakedSword pour voler de ses propres ailes !

« Je suis très heureuse d’annoncer le début d’une nouvelle ère et la création de Wham Bam Pictures. J’ai hâte de partager tous les projets que j’ai en préparation ! » Réalisatrice attitrée – et géniale ! – de NakedSword, mr. Pam a annoncé le 16 juillet dernier qu’elle volait désormais de ses propres ailes. Elle ne coupe toutefois pas définitivement les ponds avec son ancien employeur. Les premiers clients de Wham Bam Pictures seront NakedSword/Falcon Studios Group.

Interrogée par TheSword, la mutiawardisée mr. Pam déclare : « J’adore NakedSword. C’est ma vie depuis près de 20 ans, et cela continuera à être une grande part de mes créations futures. Tim Valenti m’a donné mon premier vrai travail dans le porno gay en 2003 après que j’ai quitté mon poste de directrice de la création pour CNET / News.com. Depuis, nous avons fait un voyage incroyable chargé de souvenirs inoubliables. Je ne pourrais pas être plus fière de l’ensemble du travail que nous avons créé ensemble chez NakedSword. Tim nous a donné la possibilité d’explorer des thèmes qui, à mon avis, vont bien au-delà de la pornographie et servent de documents sur l’histoire gay – de la fermeture de l’historique Nob Hill Theatre de San Francisco, à la légalisation du mariage gay, à l’interdiction de la nudité à San Francisco, etc. Je serai toujours reconnaissante pour les opportunités que m’a offertes au fil des ans NakedSword. C’est grâce à ces opportunités que je suis capable de me diversifier et de faire de nouvelles choses. J’ai lancé ma propre société de production appelée Wham Bam Pictures, où je réaliserai et produirai de grands projets de la conception à la vidéographie, en passant par la photographie et la production de films. Je suis vraiment enthousiasmée par ce que l’avenir me réserve et par les projets à venir pour le reste de l’année et au-delà ! »

À PinkX, on n’oublie pas Paris Perfect, notre coproduction avec NakedSword dont mr. Pam avait assuré avec brio la réalisation. Multiawardisé, le film est en illimité sur Pinkflix. On se souvient aussi très bien qu’elle présenta avec Théo Ford les PinkX Gay Video Awards 2017…

– Photos : NakedSword/PinkX et Thom

Nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets professionnels et autres.